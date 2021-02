190 socioeducandos do DF fazem nesta terça (23) as provas do Enem 2020

E EuEstudante

Jovens socioeducandos durante oficina de treinamento para o Enem - (crédito: Assessoria de Imprensa/Sejus-DF)

Os jovens socioeducandos do Distrito Federal participam, nesta terça (23/2), do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa (Enem PPL) 2020. Ao todo, 190 inscritos com certificado de conclusão do ensino médio fazem o exame.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) aderiu ao Enem PPL. As provas vão ser aplicadas nas Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo de todo o DF, de acordo com calendário anunciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos estão distribuídos em sete unidades: 32 na Unidade de Internação de Santa Maria, cinco na Unidade de Internação de São Sebastião, 14 na Unidade de Internação de Planaltina, 38 na Unidade de Internação de Saída Sistemática do Recanto das Emas, 27 na Unidade de Internação de Brazlândia, 68 na Unidade de Internação do Recanto das Emas e seis na Unidade de Internação Feminina do Gama.

A secretária da Pasta, Marcela Passamani, considera que a criação do Enem PPL foi uma grande conquista para o Sistema Socioeducativo, pois o exame garante aos adolescentes a possibilidade do ingresso no ensino superior.



Oficinas preparatórias

Foram feitas oficinas preparatórias de redação focadas na escrita em diversas unidades, com a abordagem dos critérios avaliativos, a fim de direcioná-los à assertividade ao redigirem sobre possíveis temas na redação do Enem PPL 2020.

O nível de dificuldade das provas é o mesmo do exame regular, porém com a particularidade da aplicação dentro das internações.



Orientação pedagógica

Em cada unidade foi feito o cadastro de um responsável pedagógico, que acompanhou todos os trâmites do adolescente com o processo de inscrição no exame. Se o jovem obtiver nota compatível para ingressa no ensino superior, o responsável também fará o acompanhamento.