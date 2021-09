Apenas 45 mil candidatos se inscreveram no Enem depois de reabertas as inscrições

E EuEstudante

O Instituto Educafro sinaliza ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério da Educação (MEC) não tem cumprido com a obrigação de divulgar a reabertura das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A partir disso, poucos candidatos se inscrevram no exame. "A duras penas, conquistamos o direito da população mais pobre fazer o Exame Nacional do Ensino Médio", desaba o Instituto Educafro.

No entanto, a instituição reclama que o Ministério da Educação (MEC) não faz nada para divulgar que pessoas que não tem condições, agora, podem realizar o Enem. No terceiro dia de inscrição, somente 45 mil pessoas tinham feito a inscrição.

"Quase que acusando a vítima que não recebeu a comunicação", afirma o Educafro. De acordo com eles, 3 milhões de estudantes terem direito e apenas 45 mil terem se inscrito é "um número vergonhoso".

A solução, na visão do instituto, é que o MEC promova campanhas publicitárias que falem deste novo período de inscrições/isenções.

Por esse motivo, o Educafro abriu no Supremo Tribunal Federal outra reclamação contra o MEC, e o órgão acolheu e deu 48 horas para o ministério se adequar.