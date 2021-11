Curso preparatório oferece aulas gratuitas para o Enem e sorteia carro

E EuEstudante

(crédito: Picjumbo/Dilvulgação)

Para ajudar os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Estratégia Vestibulares realiza, nas semanas que antecedem as provas, eventos especiais para ajudar os inscritos a se prepararem para a primeira etapa da seleção, o Reta Final Enem 2021.

As aulas realizadas pelos professores do curso preparatório serão transmitidas gratuitamente no YouTube do Estratégia Vestibulares. Além disso, na Revisão de Véspera do primeiro dia de prova, em 20 de novembro, o Estratégia Vestibulares realizará o sorteio de um carro 0km durante a transmissão das aulas. Para saber mais detalhes sobre o sorteio, é preciso cadastrar-se gratuitamente no Estratégia Vestibulares.

Veja o cronograma das aulas especiais do Reta Final Enem 2021:

Hora da Verdade Enem 2021

1º Dia

Retomada dos principais tópicos de cada disciplina, de acordo com o favoritismo da banca.

15/11

• Geografia: 14h

• Filosofia: 19h



16/11

• Sociologia: 08h30

• História: 14h

• Redação: 19h

17/11

• Artes: 08h30

• Inglês: 14h

• Português: 19h

18/11

• História: 08h30

• Espanhol: 14h

• Literatura: 19h





Última chance de revisar todas as disciplinas com as dicas dos nossos professores:

20/11 - 8h às 18h

Matérias abordadas: geografia, literatura, espanhol, inglês sociologia, português, história, arte, redação e filosofia.

2º Dia

Retomada dos principais tópicos de cada disciplina, de acordo com o favoritismo da Banca.

22/11

• Matemática: 8h30/19h

• Química: 14h



23/11

• Matemática: 8h30

• Física: 14h

• Biologia: 19h

24/11

• Matemática: 8h30

• Química: 14h

• Física: 19h

25/11

• Matemática: 8h30

• Biologia: 14h

• Química: 19h

26/11

• Biologia: 8h30

• Física: 14h

• Matemática: 19h





Última chance de revisar todas as disciplinas com as dicas dos nossos professores:

27/11 - 8h às 13h30

Matérias abordadas: química, física, matemática e biologia.