Preparação para o Enem: tudo o que você precisa saber antes da prova

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: GABRIEL JABUR/Agência Brasília)

Com percalços e polêmicas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa com sua primeira parte neste domingo (21) e termina com a segunda parte na próxima semana (28). O EuEstudante conta como está sendo a rotina antes da prova e separa dicas primordiais para você saber antes da realização do exame.

Profissionais de educação afirmam que há, sem dúvidas, uma carga maior no exame deste ano frente às dificuldades que o Enem enfrentou. No entanto, segundo eles, a opção que resta é seguir em frente. Michelle Paiva, professora de artes da Secretaria de Educação, em Ceilândia, consegue manter o otimismo apesar das notícias.

“Quando só se tem uma oportunidade de ingresso numa universidade, não dá para falar de desânimo”, comenta. Caso houvessem outras formas de passar para um curso superior, eles não se preocupariam tanto com o Enem, acredita Michelle. A realidade, no entanto, é a do exame que diversos alunos estão prestes a fazer.

“Hoje é isso que temos, então como digo a eles, se é o que temos, vamos ter fé em nós, em nosso trabalho e dedicação, e vamos fazer dar certo. Sempre vamos fazer dar certo”, afirma.

Michelle, no ano passado, depois de mais de 10 anos dando aula, resolveu refazer o Enem para ter a percepção completa de como um estudante se sente diante de uma prova dessas. Como alguém que passou pelo processo novamente, ela deixa alguns conselhos:

Leve água

Separe comidas leves para poder se alimentar ao decorrer da prova

Leve canetas e cheque como estão as cores delas

Chegue com antecedência

A professora conta, rindo, que sua caneta estourou na hora do exame e, por isso, é tão importante não só levar muitas canetas, mas checá-las. Sobre o tempo ela diz que “não dá para correr na preparação e ficar na porta”, portanto, chegue cedo.

Professor de língua portuguesa, Edmar Ruvsel explica que a preparação “tem seguido o mesmo ritmo de sempre”. Apesar das polêmicas, ele conta que o procedimento não mudou neste ano, e ele seguiu e continua a ensinar da mesma forma de sempre. “Alio trabalho teórico à análise de questões análogas ao exame externo”, afirma.

Não há conflito político que os pare. Educadores recebem as notícias e precisam continuar dando aulas normalmente. “A preparação para exames externos é uma premissa para toda a rede de ensino do DF”, conta o profissional que leciona no Projeção e Colégio Objetivo.

Raphaela Andrade, professora de filosofia e sociologia do Instituto Lasneaux fala sobre seu trabalho, que tem um método de ensino diferente das escolas tradicionais de Brasília. “Lá é uma escola democrática onde o aluno é protagonista”, conta. O ensino, segundo suas palavras, não se delimita à prova, mas o processo de aprendizagem é constante, não seguindo grade curricular.

Diferentemente de Edmar, Raphaela não prepara seus alunos para uma prova específica ou vestibulares. Portanto, com os problemas do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vindo à tona, as aulas continuaram normais, pois o objetivo no instituto não é a prova em si, mas a vivência que os alunos terão ao longo desse método e processo.

Lives de revisão

Oficinão Enem 2021 on-line e gratuito

Instituição: Oficina do Estudante

Data: 20 de novembro

Horário: Das 9h às 13h

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=39Y3Ylcckd8

Na Rota do Enem

Instituição: Sigma

30/10 Linguagens e Códigos: https://youtu.be/EGEw4vvaklo

06/11 Ciências da Natureza: https://youtu.be/h-KcBifFSRA

13/11 Ciências da Natureza: https://youtu.be/Qt2XIqnoHR8

20/11 Ciências Humanas: https://youtu.be/xWlWTA61RAY

27/11 Revisão para o 2º dia de prova: https://youtu.be/0B8y3zsVILs

Hora da Verdade Enem 2021



1º Dia



Instituição: Estratégia Vestibulares

Retomada dos principais tópicos de cada disciplina, de acordo com o favoritismo da banca.

Link para assistir: https://www.youtube.com/c/Estrat%C3%A9giaVestibulares



15/11

• Geografia: 14h

• Filosofia: 19h



16/11

• Sociologia: 08h30

• História: 14h

• Redação: 19h

17/11

• Artes: 08h30

• Inglês: 14h

• Português: 19h

18/11

• História: 08h30

• Espanhol: 14h

• Literatura: 19h

Última chance de revisar todas as disciplinas:

20/11 - 8h às 18h

Matérias abordadas: geografia, literatura, espanhol, inglês sociologia, português, história, arte, redação e filosofia.

2º Dia



Retomada dos principais tópicos de cada disciplina, de acordo com o favoritismo da Banca.

22/11

• Matemática: 8h30/19h

• Química: 14h



23/11

• Matemática: 8h30

• Física: 14h

• Biologia: 19h

24/11

• Matemática: 8h30

• Química: 14h

• Física: 19h

25/11

• Matemática: 8h30

• Biologia: 14h

• Química: 19h

26/11

• Biologia: 8h30

• Física: 14h

• Matemática: 19h



Última chance de revisar todas as disciplinas:

27/11 - 8h às 13h30

Matérias abordadas: química, física, matemática e biologia.



Conteúdos para focar antes da prova

O Sistema Farias Brito (SFB) selecionou uma série de conteúdos práticos para quem quer deixar a memória fresca e revisar os principais temas estudados ao longo do ano e que podem cair nas provas. Em 23 de novembro, os candidatos poderão acompanhar live aberta no YouTube do SFB para revisão temática no link https://bit.ly/3nw3ts6.

FilosoPop

Programação voltada a discutir pensadores e linhas de raciocínio filosóficas. O podcast duração média de 20 minutos e já abordou o legado de personalidades como Paulo Freire, Michael Foucault, Sócrates, entre outros.

GeoCotidiano

As temáticas de geopolítica entram em pauta neste podcast, que tem a proposta de contextualizar o ouvinte para questões pertinentes da atualidade de forma rápida. O conteúdo tem duração aproximada de 20 minutos e já abordou, por exemplo, as organizações multilaterais, dimensão territorial do Brasil e retorno do Talibã.

Tudo de Bio

Conteúdo traz pílulas curtas, de até 10 minutos, sobre temas variados dentro do universo da biologia, como chuva ácida, síndrome de Burnout e coevolução.

Pauta FB

Podcast voltado a abordagem de temas da atualidade, de conflitos políticos a questões climáticas.

Além do Muro

Programação voltada para quem gosta de História e quer aprender mais sobre os bastidores dos principais momentos que marcaram época, mesmo no passado recente. Entre as edições disponíveis, o ouvinte pode conferir, por exemplo, a história de Napoleão Bonaparte, a diplomacia das vacinas, o fechamento do Canal de Suez, a grande explosão em Beirute, entre outros assuntos.

Repertório

Conteúdo ideal para quem busca fortalecer o repertório para uma boa argumentação na fase de redação. O podcast dura cerca de 30 minutos e também traz à discussão temas da atualidade que podem ajudar no embasamento discursivo. Entre os assuntos já abordados estão gravidez precoce, doenças psicológicas e legalização do aborto.

Como conter a ansiedade

Especialistas do Laboratório Inteligência de Vida (LIV) contam que o primeiro passo é tentar não se apavorar. E, se a ansiedade e o nervosismo baterem, é importante fazer uma pausa e respirar.

"O ENEM é uma prova importante, vai ter ansiedade. E nesse momento as nossas habilidades socioemocionais vão ajudar nesse processo e vão ser cruciais. É importante ter pensamento crítico diante desses mitos que a gente monta a respeito desse momento. Ter criatividade para encontrar soluções práticas diante dos nossos medos. E acima de tudo, precisamos contar com as nossas relações. Às vezes, a gente precisa pedir ajuda, precisa contar um com os outros. Então, tenha isso em mente na hora de lidar com a ansiedade", alerta Hannah Lima, jornalista e consultora pedagógica do LIV.



Inep diz o que é necessário levar no dia

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ocorre neste domingo, 21 de novembro, para 3.109.762 inscritos nas versões impressa e digital do exame. As duas modalidades terão itens de prova iguais, além do mesmo tema de redação. O segundo dia de prova será em 28 de novembro.

Nos dois dias de aplicação do Enem 2021, o participante deverá apresentar a via original de documento de identificação oficial com foto para entrar na sala de aplicação. O edital do exame especifica os documentos válidos para a identificação do participante no dia do exame, como cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, polícias Militar e Federal ou pelas Forças Armadas. Também será aceita identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive no caso de reconhecidos como refugiados.

A Carteira de Registro Nacional Migratório, prevista na Lei de Migração, também está entre a documentação válida para identificação, assim com o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, do qual trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018. A identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes e que, por lei, tenha validade como documento de identidade poderá ser utilizada para identificar o participante. Além disso, passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (CNH, na forma da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997) também são válidos, assim como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997).