Metrô-DF amplia horário de funcionamento nos dias de Enem

PG Pablo Giovanni*

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) ampliou o horário de funcionamento nos dias 21 e 28 de novembro, que serão os domingos de aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A mudança foi divulgada pela companhia na manhã desta sexta-feira (19/11).

Os locais de aplicação do exame começam a abrir as portas às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A prova começará a ser aplicada às 13h30 e tem duração de 5 horas. Por ser um dos principais meios de transporte coletivo do Distrito Federal, o Metrô-DF entendeu a necessidade de ampliar o horário nos dois domingos em uma hora. O horário de funcionamento, então, ficou estabelecido das 7h às 20h.

Revisão

Nas quintas-feiras que antecedem a aplicação do exame, o Correio oferece uma revisão gratuita dos principais temas que serão cobrados no Enem 2021. Na última quinta-feira (18/11), os professores Josino Nery Neto, de português e redação; Edivaldo Monte dos Santos, de filosofia e sociologia; Paulo Macedo, de geografia; e Erik Barbosa Surjan, de história, deram dicas exclusivas para a primeira prova neste domingo (21/11). Na próxima quinta-feira (25/11), o colégio Sigma e o Correio trarão para o aulão professores de biologia, física, química e matemática.

Medidas de segurança

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 terá medidas de segurança contra a covid- 19. Assim como na edição de 2020, o uso de máscara facial será obrigatório nos locais de aplicação. Participantes que estejam com covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação. O descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato.

Dentro da sala, os estudantes deverão permanecer com a máscara durante toda a realização do exame. O edital prevê que a máscara deve ser usada da maneira correta, cobrindo o nariz e a boca. Caso isso não seja feito, o participante será eliminado. Os candidatos poderão levar máscaras para trocar durante a aplicação, seguindo a recomendação de especialistas da área de saúde.

O equipamento de proteção poderá ser retirado apenas para a identificação dos participantes, para comer e beber. Toda vez que tirarem a máscara, os participantes não podem tocar na parte frontal dela, e devem, em seguida, higienizar as mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador. As mãos devem ser higienizadas também quando os participantes forem ao banheiro e no decorrer do exame.

Outra regra é o distanciamento social. As salas estarão dispostas de forma a assegurar a distância entre os participantes.

Candidatos diagnosticados com covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de prova do Enem, não devem comparecer aos locais de prova e podem solicitar a reaplicação do exame. Além da covid-19, essa regra se aplica a candidatos com tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Esses candidatos terão até cinco dias úteis depois do Enem para pedir para participar da reaplicação. O pedido deverá ser feito na Página do Participante, acompanhando de documentos comprobatórios.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Fernandes.