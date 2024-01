CB Correio Braziliense

O Enem é a porta de entrada para quem deseja ingressar no ensino superior - (crédito: Luis Nova/CB/D.A Press)

O Ministério da Educação divulga, nesta terça-feira (16/1), as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. As provas foram realizadas em novembro e abrem oportunidades para quem deseja ingressar no ensino superior. As notas do exame poderão ser acessadas pela Página do participante, por meio do login do portal Gov.br.

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, participarão de coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do Enem, a partir das 9h, com transmissão ao vivo no canal do Ministério da Educação no Youtube.

De acordo com o desempenho do candidato, é possível concorrer a vagas em universidades públicas de todo o Brasil por meio do Sistema de Seleção Única Unificada (Sisu). As inscrições para o programa começarão na próxima segunda-feira (22/1). O Sisu ofertará 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de educação superior.



O Enem também pode ser usado como forma de ingresso em faculdades particulares, com o Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Ambos os programas são direcionadas a estudantes que não têm condições financeiras para pagar as mensalidades da instituição.

As inscrições para o Prouni terão início no dia 22 de janeiro. Em relação ao Fies, o Ministério da Educação ainda não divulgou um calendário oficial do programa, mas a expectativa é que os candidatos possam se inscrever em março.

Redação

Embora as notas sejam divulgadas nesta terça, o espelho com a avaliação das redações será disponibilizado em 90 dias após a divulgação dos resultados. O espelho possibilita que o candidato saiba em quais competências ganhou ou perdeu pontos.

O MEC reitera que os textos são avaliados de acordo com as cinco competências apresentadas na matriz de referência; e que a nota pode chegar a 1000 pontos, mas que há fatores que podem resultar em nota zero. Entre esses fatores estão fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.