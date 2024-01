Sisu 2024: Confira número de vagas por instituição pública

CB Correio Braziliense

Inscrições no Sisu em 2024 acontecem de 22 a 25/01. Seleção terá apenas uma etapa neste novo ano - (crédito: Divulgação/MEC)

As inscrições para o processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começarão no dia 22 e vão até 25 de janeiro. O programa ofertará 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de educação superior do Brasil. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é a unidade com maior disponibilidade de ofertas, com 9.240 vagas. Em seguida, estão a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.788, e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 7.750.

Entre as instituições públicas estaduais, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) tem o maior número de vagas, com quase 6 mil oportunidades. O segundo lugar ficou com a Universidade Estadual do Piauí (Uespi), com 4.215; e o terceiro, com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que oferecerá 2.610. No DF, são 1.322 vagas, distribuídas em duas instituições: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) (1.162) e Universidade do Distrito Federal (UnDF) (160).

Confira o número de vagas no Sisu por instituição: