PC Priscila Crispi

05/11/2023 Crédito: Luis Nova/CB. ENEM 2023. Saída das provas do ENEM no CEUB da Asa Norte. Na Foto Isabela Martins. - (crédito: Luis Nova/CB)

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, participam na manhã desta terça-feira, 16 de janeiro, de coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília.



Acompanhe a transmissão abaixo:



Em sua 20ª edição, o Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni). Durante o evento, também serão apresentadas informações relacionadas aos processos seletivos.