Enem 2023: apenas quatro alunos da rede pública tiram nota mil na redação

PC Priscila Crispi

Foto da prova do Enem 2023 - (crédito: Reprodução/G1)

O desempenho dos estudantes na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi melhor que no ano anterior: 60 estudantes tiraram nota máxima na prova de redação, 1.000 pontos — em 2022, foram 18.

Porém, apenas quatro deles são egressos da rede pública de ensino, dos estados do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Tocantins. No Distrito Federal, somente um estudante atingiu a pontuação máxima na prova.

O ministro da Educação Camilo Santana defendeu que uma melhora na aprendizagem da escrita e interpretação de textos deve começar na alfabetização. “Nosso maior compromisso para melhoria do desempenho dos estudantes brasileiros em redação é com o programa Criança Alfabetizada. Esse reforço precisa começar desde o início da educação básica. Você pode observar que os estados que têm melhorado seus resultados no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], o incentivo vem desse programa”, disse.



As notas médias obtidas pelos candidatos na edição do Enem em 2023 ficaram em torno de 500. Na prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias, a pontuação média foi 516,2. Em Ciências Humanas e suas tecnologias, 522. Em Ciências da Natureza e suas tecnologias, o valor foi de 497,4. Em Matemática e suas tecnologias, a média foi de 534,9. Na Redação, a pontuação mais obtida foi de aproximadamente 641,6.

Do total, 548 mil participantes, a maioria, alcançou uma nota que estava no patamar médio do exame, resultado já esperado pelo Inep devido à metodologia de correção da prova, denominada Teoria de Resposta ao Item.

As notas do exame já estão disponíveis para consulta na Página do Participante.