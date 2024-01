CB Correio Braziliense

Igor Kleyverson da Silva chegou a compartilhar nas redes sociais que teria tirado mil na redação, mas na Página do Participante consta que a nota foi 680 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após Igor Kleyverson da Silva, 23 anos, afirmar que alcançou a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o estudante teve a nota contestada por suspeita de fraude. O jovem, que mora no município de Escada, chegou a compartilhar nas redes sociais que teria tirado mil na redação, mas um outro print divulgado por outra pessoa mostra que a nota foi 680. A Polícia Civil de Pernambuco abriu um inquérito para apurar o caso. Igor nega ter fraudado a pontuação e diz que não tem "nada a esconder". Ele também informou que um "sujeito" afirmou ter entrado na conta dele do Inep.

"Hoje de manhã eu acordei com a notícia da minha irmã dizendo que eu estava sendo investigado por fraude. Ela disse que um sujeito entrou em contato com ela, ele tinha a senha da minha conta Gov.br e conseguiu entrar no site do Inep para ver essa nota. Quando eu fui entrar também para ver, as minhas notas estavam todas abaixo daquilo que eu tinha postado. Fui ao advogado, ele me ajudou a fazer uma requisição para falar com o Inep", relatou Igor, na quarta-feira (17/1).

O estudante alega que desconfia que a discrepância nas notas ocorreram por algum erro no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ou uma invasão hacker. Em nota enviada ao Correio, o Inep informou que a "base de dados com os resultados das redações do Enem 2023 é a mesma desde a publicação no ambiente de administrador da Página de Participante, que ocorreu em 15 de janeiro de 2024 para a divulgação realizada no dia seguinte".

Igor destacou que já acionou a polícia, contratou um advogado e aguarda o esclarecimento da situação. Segundo dados divulgados pelo Inep na terça-feira (16/1), apenas duas redações alcançaram nota milo em Pernambuco, uma delas foi a da professora Lílian Carvalho. Em todo Brasil, 60 redações tiraram nota máxima, sendo quatro delas na rede pública do país.