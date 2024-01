Professora diz ter criado método para tirar nota máxima na redação do Enem

CB Correio Braziliense

A professora de redação Lílian Carvalho - (crédito: Reprodução/Instagram @profaliliancarvalho)

A nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 foi conquistada por 60 pessoas, entre os mais de 2,7 milhões de participantes da avaliação. Entre os que tiraram a nota máxima estava a professora de redação Lílian Carvalho.

Natural de Recife, a educadora explica que a conquista do mil no texto do Enem ocorreu graças à aplicação de uma técnica desenvolvida por ela. Para testar essa tática, Lílian resolveu fazer a prova do Exame do Ensino Médio no ano passado.

"Decidi testar meu método, aí veio o 1.000. O nome do método é ‘redação autoexplicativa’. É baseado na ideia de que o aluno precisa fazer uma redação como se estivesse escrevendo para alguém que não sabe nada sobre aquele assunto. A redação se explica por si só, e, por isso, fica tão clara", afirmou a professora.

Em Pernambuco, além de Lílian Carvalho, outra pessoa tirou a nota máxima no Enem 2023. O Nordeste foi a região que concentrou o maior número de redações nota mil no Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Ao todo, 25 dos 60 estudantes que tiraram a nota máxima em todo o país são de estados nordestinos.

Em entrevista ao portal g1, a professora contou que esse método começou a ser desenvolvido quando ainda estava na faculdade. Segundo Lílian, não há uma fórmula para que a redação seja bem escrita, mas é preciso saber estruturar as ideias em texto. O tema da redação do Enem deste ano foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.

Vocabulário e senso crítico

No Distrito Federal, Lucca Santos Aguilar, de 17 anos, foi o único estudante conquistou a nota mil no Enem. Morador de Sobradinho, o jovem estuda no colégio particular Leonardo da Vinci, na Asa Norte. Para alcançar a nota mil, Lucca diz que, entre outros hábitos, lia bastante, o que o auxiliou no desenvolvimento do vocabulário e do senso crítico.

"Outra coisa que me ajudou bastante a melhorar minha escrita foi participar de atividades extracurriculares, como a Iniciativa Logos e o programa júnior da Academia de Ciências de Nova York, projetos voltados para a iniciação científica de estudantes de escolas públicas e particulares. Participando deles, pude escrever artigos científicos, conhecer novas pessoas e estudar sobre assuntos diversos", lembra o jovem.

Lucca também destacou o papel dos professores e da sua família em apoiá-lo. "Meus pais sempre foram meus fãs número um e sou muito privilegiado nisso. Graças a eles, pude fazer um curso de inglês, estudar em boas escolas, participar de um programa da rede pública para alunos com altas habilidades (no Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho II) e me desenvolver plenamente dentro e fora do âmbito acadêmico", contou.