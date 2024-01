Enem: estudantes com redação nota mil dão dicas para ir bem na prova

AG Aline Gouveia IS Isabela Stanga

Amanda, Lucca e Heloísa são três dos 60 alunos que tiraram nota mil na redação do Enem 2023 - (crédito: Instagram/CB/Arquivo Pessoal)

Nesta terça-feira (16/1), foram liberadas as notas do Enem 2023. Os resultados foram de alegria e surpresa de muitos estudantes. No país, 60 deles receberam a notícia tão celebrada: nota mil na redação. Para conseguir a nota máxima, é preciso dedicação, estudo e saúde mental, dizem os estudantes nota mil.

Amanda Zampiris tem 18 anos e mora em Muqui, no Espírito Santo. Ela foi um dos quatro brasileiros de escola pública a conseguir mil na redação. Para se preparar para as provas, Amanda conta que assistiu vídeoaulas e estudou quatro horas por dia além do período escolar.

A sensação, quando descobriu a nota, foi de dever cumprido. "Me senti surpresa, emocionada e aliviada!", disse ao Correio.

Amanda praticou a redação com rigor, sem medo de corrigir os erros que cometia. (foto: Reprodução/Instagram (@ amandazampiris))

Para ela, é necessário estudar estrategicamente a estrutura da redação para alcançar a nota máxima. "Eu, por exemplo, não fiquei lendo vários livros. Foquei em estudar argumentos que cabem em vários temas e também pratiquei muita redação, sempre corrigindo os meus erros", explica.

Representante do Distrito Federal

Lucca Santos Aguilar, de 17 anos, foi o único estudante do Distrito Federal a conseguir pontuar mil na redação. Ele mora em Sobradinho e planeja cursar engenharia da computação na Universidade de Brasília (UnB). "Isso é fruto do meu esforço e do apoio da minha família, dos meus professores e de todos que estiveram ao meu lado nessa jornada", conta ao Correio.

Enquanto se preparava para a prova, Lucca alegou ler bastante, o que o ajudou em seu vocabulário e em seu senso crítico, além de participar de atividades extracurriculares, para conhecer assuntos diversos.

Lucca teve apoio da família, de professores e de amigos para conquistar nota máxima na redação. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

A dica que ele dá para os estudantes que querem um bom resultado nos vestibulares é não negligenciar a saúde mental. "Não adianta saber todo o conteúdo, todos os repertórios possíveis, todas as fórmulas, mas não conseguir fazer a prova devido a uma crise de ansiedade ou não se sentir confiante e relaxado", afirma.

Trabalho e estudo

Heloísa Vitória Santos da Silva, de 19 anos, é de Poço Verde, Sergipe. Ela trabalhou todos os dias enquanto se preparava para o Enem. A jovem conciliou estudo, trabalho e um cursinho de redação, que assinou pouco antes da prova.

De acordo com Heloísa, ela conseguia revisar um pouco dos conteúdos nas horas vagas no trabalho e, quando chegava em casa, fazia redações e mandava para o site do cursinho corrigir.

Heloísa concluiu o ensino médio em 2021 e se preparou para o Enem sozinha, em casa e nas horas vagas do trabalho. (foto: Heloísa Vitória Santos Silva/Arquivo Pessoal)

O segredo da nota máxima, para ela, é persistência. "Não vim de uma família privilegiada e vejo que o ensino superior pode me ajudar a alcançar meus objetivos. Digo para quem estuda não desistir da nota mil independente das condições que tiverem, pois foi o que fiz", disse em entrevista ao portal g1.