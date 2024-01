Enem: Jubilut dá 6 dicas para escolher o curso no Sisu

PC Priscila Crispi

Professor Jubilut, sucesso na internet, dá estratégias para lidar com o Sisu e garantir a vaga desejada - (crédito: Reprodução Youtube)

Até esta quinta-feira, 25 de janeiro, os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 devem acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para concorrer a uma das quase 265 mil vagas ofertadas em instituições de ensino públicas de todo país.

Para fazer uma escolha assertiva, com maiores chances de aprovação, é preciso estratégia — é o que garante o biólogo e professor Paulo Jubilut, conhecido pelo seu canal no Youtube de vídeo-aulas para o Enem.

Segundo o Inep, metade dos candidatos têm nota suficiente para admissão em 20% dos cursos ofertados no Sisu.

“A edição do SiSU 2024 traz uma mudança significativa com apenas uma fase de inscrição para vagas no primeiro e segundo semestre. Antes de realizar a inscrição, é fundamental consultar os Termos de Adesão das universidades participantes, analisando cuidadosamente as notas de corte dos cursos desejados e a quantidade de vagas disponíveis”, explica o professor.

Durante o processo de inscrição, os estudantes têm a oportunidade de escolher até duas opções de curso, indicando a prioridade entre elas. O sistema classifica os candidatos com base em suas notas, considerando políticas de cotas.

Uma novidade em 2024 é que todos os estudantes disputarão inicialmente as vagas na ampla concorrência, de acordo com a nova Lei de Cotas. Além disso, candidatos que se enquadram nas cotas também concorrerão simultaneamente em diferentes modalidades.

“O Sisu permite a escolha de até duas opções de curso. Embora seja possível se inscrever em apenas uma opção, é estratégico selecionar uma segunda alternativa, aumentando as chances de aprovação. Durante o período de inscrição, é permitido modificar essas escolhas, o que pode ser uma estratégia valiosa diante das atualizações das notas parciais” aponta Jubilut.

Confira as dicas do professor para garantir a vaga no curso do seus sonhos:

1) Reflita sobre seus objetivos

Avalie paixões, interesses e habilidades, começando por um plano principal (plano A) e listando planos alternativos (B, C, D...). A reflexão profunda aumenta a probabilidade de satisfação com a escolha.

2) Considere suas condições de vida

Pondere fatores como localização geográfica, deslocamento, moradia e compromissos pessoais. Encontre o equilíbrio entre seus objetivos e a viabilidade prática.

3) Pesquise o mercado de trabalho

Investigar as tendências de emprego, carreiras e demanda por profissionais na área desejada é crucial para uma escolha informada.

4) Compare a descrição do curso em cada instituição

Analise currículo, metodologia e especializações oferecidas por diferentes universidades. Escolha aquela que melhor se alinha com seus interesses e objetivos de carreira.

5) Analise notas de corte, pesos e listas de anos anteriores

Avalie as dinâmicas de aprovação, considerando notas de corte, pesos das provas do Enem e histórico de listas de chamada. Seja realista sobre suas chances de aprovação.

6) Acompanhe as notas de corte parciais

Verificar diariamente as notas de corte parciais pode ser decisivo. A possibilidade de alterar escolhas durante o período de inscrição permite ajustes estratégicos.