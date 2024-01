ProUni vai ofertar mais de 402 mil vagas para bolsas de estudo

CB Correio Braziliense

Prouni - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil )

O Programa Universidade para Todos (ProUni) 2024, programa de bolsas de estudos em universidades particulares, vai oferecer 402.092 vagas para o primeiro semestre. As vagas foram divulgadas nesta sexta-feira (19/1) pelo Ministério da Educação (MEC). A atual edição é a que apresenta a maior oferta de bolsas desde o início do programa, em 2005.

Os candidatos podem consultar as oportunidades de cursos, turnos e instituições no portal Acesso Único de Acesso ao Ensino Superior. As inscrições começam em 29 de janeiro.

Das 402 mil vagas, 304.638 são bolsas 100% e 97.454 são parciais, de 50%.

A unidade federativa com maior número de vagas disponibilizadas é São Paulo. Das 103.282 vagas ofertadas para o estado, 81.069 são de bolsas integrais e 22.213 são para bolsas parciais, com desconto de 50%.

Para concorrer às bolsas de estudos, os candidatos devem cumprir alguns critérios, como comprovar renda familiar bruta mensal - por pessoa - de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É preciso também não ter zerado a redação do Enem e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas das provas.

Calendário

29/1: Início das inscrições

1º/2: Fim das inscrições

6/2: Divulgação da primeira chamada

27/2: Divulgação da segunda chamada