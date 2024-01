Sisu 2024: MEC adia publicação dos resultados para quarta-feira (31/1)

CB Correio Braziliense

Inscrições no Sisu em 2024 acontecem de 22 a 25/01. Seleção terá apenas uma etapa neste novo ano - (crédito: Divulgação/MEC)

O Ministério da Educação comunicou o adiamento da divulgação dos resultados definitivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 para quarta-feira (31/1). De acordo com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada, identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados.



No início da tarde desta terça-feira (30), o resultado chegou a ser divulgado, porém foi retirado do ar. O MEC informou que a publicação ocorreria até o fim do dia, o que acabou não ocorrendo.

A consulta será realizada pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com o Ministério da Educação, este ano foram ofertadas 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

Os selecionados deverão fazer a matrícula na instituição no período de 1º a 7 de fevereiro de 2024. Ainda não há informações se o adiamento da divulgação dos resultados vai fazer o cronograma ser alterado.

Quem não foi chamado ainda poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Neste ano, o Sisu apresentou duas novas mudanças. Só haverá a edição em janeiro, não terá a do meio do ano e a mudança no sistema de cotas. Todos os candidatos concorrerão, primeiramente, às vagas de ampla concorrência. Caso não alcancem as notas nesta modalidade e façam parte de algum dos grupos de cotas (os critérios são de raça e de renda), aí, sim, entrarão na disputa pelo benefício.