Inscrições para o Sisu deste ano vão até 25 de janeiro - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) encerram nesta quinta-feira (25/1). Ao todo serão oferecidas 264.360 vagas, em 127 instituições públicas de educação superior pelo Brasil. Apenas os candidatos que obtiveram nota maior do que zero na redação podem se inscrever no Sisu.

No Distrito Federal, duas universidades irão distribuir vagas no Sisu. A Universidade do Distrito Federal (UnDF) vai disponibilizar 160 vagas e o Instituto Federal de Brasília (IFB), 1.162 vagas. A Universidade de Brasília (UnB) não aderiu ao Sisu 2024, mas mantém a possibilidade de acesso com nota do Enem.

Veja como se inscrever

A inscrição no Sisu é feita pelo site oficial com o login e senha do portal do governo federal (gov.br). Após preencher um questionário socioeconômico e confirmar os dados, o candidato é redirecionado para a página com os cursos.

Vale lembrar que a edição de 2024 já contará com as mudanças previstas na nova Lei de Cotas e as principais alterações são a classificação dos candidatos primeiramente na ampla concorrência e, depois, a classificação daqueles que atendem aos critérios exigidos para cotistas; as cotas específicas para quilombolas; e a redução da renda familiar para reservas de vagas.

Na sequência o candidato escolhe até duas opções de cursos nas quais desejam concorrer a vaga. Uma vez por dia, durante todo o período de inscrição, é divulgada a nota de corte de cada curso, baseada nas notas dos candidatos inscritos até aquele momento.

Os candidatos podem mudar de opção de curso até o último dia de inscrição. Quando o prazo de inscrição se encerra, ficam valendo as duas últimas opções salvas.

Cronograma

Inscrições: 22 de janeiro a 25 de janeiro;

Resultado da primeira chamada: 30 de janeiro;

Matrícula dos selecionados na primeira chamada: 1º de fevereiro a 7 de fevereiro;

Inscrição na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro.

