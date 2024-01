Prouni 2024: inscrições começam hoje (29/1); veja como se candidatar

CB Correio Braziliense

Começam neta segunda-feira (29/1) as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2024. Para se inscrever, o estudante deve, até quinta-feira (1º/2), acessar o site do programa por meio do login e da senha.

O Prouni é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudo integrais (100% da mensalidade) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior. Uma das condições para ser contemplado pelo programa é ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 ou 2023, ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Na página do Prouni, o candidato deve informar e-mail e número de telefone válidos, além de preencher os dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar. O candidato também irá indicar, em ordem de preferência, até duas opções de curso, nos turnos e nas instituições desejadas. Após isso, é necessário escolher se a seleção será por meio da modalidade de ampla concorrência ou de cotas.

Ao longo do processo de escolha, até quinta, o estudante poderá alterar tanto o curso como a faculdade que escolheu no sistema. e o candidato estiver dentro da nota de corte e conseguir uma das vagas ao fim do prazo de inscrição, ele constará como pré-selecionado e aguardará o resultado.

Ser pré-selecionado, de acordo com o MEC, significa, apenas, que o estudante atingiu a nota necessária àquela vaga. Para de fato consegui-la, o candidato deverá comprovar outras exigências previstas pelo Programa Universidade Para Todos. (Veja abaixo)

Resultados do Prouni

O resultado da primeira chamada está previsto para o 6 de fevereiro. Já o da segunda, 27 de fevereiro. Caso o aluno não seja contemplado nestas duas chamadas, há a possibilidade de manifestar interesse pela lista de espera até os dias 14 e 15 de março. O resultado deste cadastro de reserva é publicado no dia 18 de março.

Exigências

Para conquistar a vaga oferecida no sistema do Prouni, além da nota de corte, o estudante deverá comprovar informações prestadas no ato da inscrição (como a renda familiar per capita e o certificado de conclusão de curso em escola pública). Isso é feito na instituição de ensino na qual o aluno estudará no prazo indicado no edital.

Se não houver formação de turma, o aluno perderá a vaga. Poderá tentar participar da segunda chamada e da lista de espera (caso manifeste interesse).

Para se inscrever no Prouni 2024, o candidato deverá ter realizado o Enem 2022 ou 2023, ter tirado uma nota média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Além disso, é preciso atender os seguintes critérios:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;



Ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral;



Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;



Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista; ou



Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;



Ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; ou



Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

Renda

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 2.118 por pessoa). Já as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos (R$ 4.236 por pessoa).

