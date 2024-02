Senado convida Camilo Santana para explicar problemas no Sisu 2024

MS Mayara Souto

Camilo Santana durante divulgação do Censo Escolar 2023 no começo deste ano - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro da Educação, Camilo Santana, foi convidado nesta terça-feira (27/2) a prestar esclarecimentos ao Senado Federal sobre as ações da pasta que comanda, inclusive, sobre "problemas ocorridos no processo de divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificado de 2024". Os textos foram aprovados durante reunião da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal.



O requerimento do senador Alessandro Vieira (MDB/SE) pede para que o ministro discuta os "avanços e desafios do ano de 2023" e também preste "esclarecimentos sobre os problemas ocorridos no processo de divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificado de 2024".



Já o do senador Flávio Arns (PSB-PR) pede para que o ministro realize "um balanço das atividades de 2023, avanços, desafios e perspectivas". Como ambos documentos são convites, o ministro não tem obrigação de comparecer para responder às dúvidas do Congresso Nacional. Até o momento, não houve um posicionamento de Santana acerca do assunto.



No início da tarde desta quarta-feira (28/2), o ministro estará na casa do Legislativo para participar do lançamento da nova composição da Frente Parlamentar Mista de Educação. A deputada federal Tabata Amaral (PSB/SP) deixará a presidência do grupo e o deputado federal Rafael Brito (MDB-AL) assumirá a cadeira.

Reunião com o presidente



No final da tarde, o ministro reuniu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em publicação nas redes sociais, Santana afirma que o encontro foi para finalizar ajustes do programa Pé-de-Meia e debates novos anúncios, como um PAC da educação básica, que deverá criar 100 novos campis de institutos federais.

