Enem 2024: resultado do pedido de isenção está disponível

HD Helena Dornelas

Enem 2023 - (crédito: Shutterstock/Brenda Rocha)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os interessados podem conferir pela Página do Participante se o pedido foi aceito a partir desta segunda-feira (13/5).

O período para recursos, tanto sobre a isenção quanto à justificativa de ausência, termina na sexta-feira (17/5). O órgão também divulgou os resultados das justificativas de ausência. Quem era isento da taxa no Enem 2023 e não compareceu aos dois dias de prova precisava justificar a falta para participar da edição de 2024 gratuitamente.

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Direito a fazer o Enem de graça:

- Quem está matriculado na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2024), em escola pública.

- Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular.

- Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Como pedir isenção de taxa?

O pedido de recurso da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2024 deve ser solicitado na página do participante.

Na página, o participante deve clicar em Justificativa/Isenção para iniciar o processo. No recurso, o estudante pode apresentar os documentos para comprovar que está dentro dos requisitos necessários.

Calendário do Enem 2024

-Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 15 a 26 de abril

- Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 de maio

- Período de recursos: 13 a 17 de maio

- Resultado dos recursos: 24 de maio