Enem 2024: inscrições abertas para aulões gratuitos em Ceilândia, Recanto das Emas e Itapoã

CB Correio Braziliense

Aulões gratuitos - (crédito: Tonodiaz/Freepik)

Fabio Nakashima*

Aulões gratuitos preparatórios para o Enem, por iniciativa do Projeto CEU das Artes e Praça dos Direitos em Movimento, ocorrerão em breve em Ceilândia Norte, Recanto das Emas e Itapoã. Com o objetivo de proporcionar uma preparação direcionada e acessível, a iniciativa faz parte dos cursos de pré-vestibular e Enem oferecidos pelo projeto, focando nas principais disciplinas exigidas nos exames.

Os encontros visam oferecer suporte educacional de qualidade, além de promover a inclusão e fortalecer a confiança dos alunos, especialmente daqueles que não têm acesso a cursos preparatórios pagos. A iniciativa cria oportunidades para que todos possam ingressar no ensino superior e, dessa forma, alcançar seus objetivos acadêmicos.

Os aulões abordarão temas essenciais como modelo de redação, padrões de interpretação de texto, conteúdos mais relevantes para as provas, técnicas de revisão e gerenciamento do tempo, além de matemática. Haverá, também, apresentações de artistas locais após os aulões, como forma de proporcionar um momento de descontração durante a preparação para as provas.

“Nossa missão é garantir que os estudantes descubram suas potencialidades e as apliquem não apenas nos exames, mas em suas escolhas futuras. Queremos criar caminhos para que eles prosperem”, afirma Wilson Cardoso, presidente do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (Idecace).

Para participar, os alunos devem estar inscritos nos cursos de pré-vestibular e Enem do projeto. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Idecace ou pelo WhatsApp: 61 99588-1327. Os aulões ocorrerão nas seguintes datas e locais com horários a serem divulgados no perfil do instagram @ceudasartes.sejusdf

CEU das Artes do Recanto das Emas: 16/10

Local: Quadra 113, lote 9 – Recanto das Emas

Praça dos Direitos da QNN 13: 18/10

Local: QNN 13, Setor Norte, Lote b - Ceilândia Norte

CEU das Artes da QNR 02: 22/10

Local: QNR 02, Área Especial – Ceilândia Norte

CEU das Artes da QNM 28: 23/10

Local: QNM 28, Área Especial – Ceilândia Norte

Praça dos Direitos do Itapoã: 25/10

Local: Quadra 203, Itapoã