Enem 2024: Inep lança cartilha para ajudar participantes na redação

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, previsto para 3 de novembro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o documento A Redação do Enem 2024 – Cartilha do Participante para esclarecer as principais dúvidas dos candidatos e guiá-los rumo ao sucesso na avaliação. Foram publicadas, ainda, as versões para pessoas com dislexia, surdez/deficiência auditiva e transtorno do espectro autista (TEA), ampliando a acessibilidade ao conteúdo e à prova.

A cartilha, disponível no portal do Inep, traz informações detalhadas sobre a matriz de referência da prova, além de amostras comentadas de redações que atingiram a pontuação máxima no Enem 2023. No texto dissertativo-argumentativo com até 30 linhas, os participantes serão avaliados em cinco competências, recebendo notas de 0 a 200 pontos em cada uma delas. A nota final é a média aritmética das avaliações, que, somadas, podem chegar a mil pontos. As redações também podem receber nota zero em casos de fuga ao tema, textos com menos de sete linhas ou desobediência à estrutura dissertativa.

As competências que serão avaliadas incluem o domínio da norma padrão da língua portuguesa, a organização e articulação de informações e argumentos, o uso adequado de mecanismos linguísticos e a proposta de intervenção relacionada ao problema sugerido na redação.

O tema abordado pode ser de ordem social, científica, cultural ou política, desafiando os candidatos a defenderem um ponto de vista e apresentarem uma proposta de intervenção para a questão, que deve respeitar os direitos humanos. A ideia é articular argumentos consistentes, estruturados de maneira coerente e coesa, criando uma unidade textual clara. Os aspectos a serem avaliados estão relacionados às competências desenvolvidas ao longo da formação dos estudantes, especialmente no ensino médio.