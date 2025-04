Enem 2025: prazo para pedir isenção da taxa de inscrição é prorrogado até 2 de maio

JC Júlia Christine*

Caso a isenção seja aprovada, o candidato poderá fazer o Enem de graça - (crédito: Divulgação)

Estudantes interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 têm até as 23h59 da próxima quinta-feira (2/5) para solicitar a isenção da taxa de inscrição e, se necessário, justificar a ausência na edição de 2024. O processo deve ser feito pela Página do Participante, usando o login do Gov.br. O prazo, que terminaria nesta sexta-feira (25/4), foi prorrogado.

Podem pedir a isenção candidatos que estejam atualmente na 3ª série do ensino médio em escolas públicas; aqueles que concluíram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas; pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico; e participantes do programa Pé-de-Meia.

Quem obteve isenção em 2024, mas não compareceu às provas, deve apresentar justificativa para a ausência, anexando documentos comprobatórios, como boletins de ocorrência, atestados médicos, certidões, entre outros, conforme previsto no edital. Situações como emergências médicas, acidentes, falecimentos na família, entre outras, são aceitas como justificativa. O não envio ou a não aceitação da justificativa impede a nova isenção em 2025.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado em 12 de maio. Candidatos que tiverem a solicitação negada poderão entrar com recurso entre os dias 12 e 16 do mesmo mês. A resposta final sairá em 22 de maio.

É importante lembrar que a aprovação da isenção não significa inscrição automática no exame. Todos os participantes, mesmo os isentos, precisarão se inscrever no Enem 2025 assim que o cronograma oficial for divulgado pelo MEC. Já quem tiver o pedido e o recurso indeferidos deverá arcar com o valor da taxa de inscrição.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá