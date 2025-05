Enem voltará a certificar o ensino médio

CB Correio Braziliense

Inscrições para o exame começam na próxima segunda (26/5) - (crédito: Divulgação/ MEC)

A edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltará a permitir que as provas sejam utilizadas para a certificação de conclusão do ensino médio e declaração parcial de proficiência na etapa de ensino. A medida havia sido descontinuada em 2017. A Portaria nº 382/2025, que estabelece as diretrizes complementares para o cumprimento da Política Nacional de Avaliação da Educação Básica, foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC), nesta sexta-feira (23/5).

A norma altera a Portaria MEC nº 458/2020, com objetivo de contribuir para a valorização do Enem como instrumento de política educacional, reforçando seu papel de avaliação da conclusão da educação básica e sua capacidade de atender aos diferentes perfis de participantes.

A portaria também estabelece critérios para a certificação de conclusão do ensino médio e a declaração parcial de proficiência. De acordo com o normativo, o participante deve indicar a pretensão de utilizar os resultados para conclusão do ensino médio e atender aos seguintes requisitos:

Alcançar pontuação mínima em cada área do conhecimento (igual ou maior a 450 pontos), conforme o padrão de desempenho básico definido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);

Alcançar pelo menos 500 pontos na redação;

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame

Após receber o resultado do Enem, os interessados deverão se dirigir a uma unidade dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou às instituições estaduais que tenham firmado termo de adesão com o Inep, levando a documentação necessária para solicitar a emissão do certificado.

Com a medida, o estudante passa a ter duas fontes de certificação de conclusão do ensino médio e declaração parcial de proficiência. Até a publicação da Portaria nº 382/2025, o estudante podia contar apenas com o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), aplicado anualmente pelo Inep em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação.

As inscrições para o Enem 2025 começam na próxima segunda-feira (26/5). Os candidatos terão até 6 de junho para se inscrever. Já as provas objetivas e de redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.