MEC abre inscrições para o Enem na próxima segunda-feira

CB Correio Braziliense

Inscrições para o exame começam na próxima segunda (26/5) - (crédito: Divulgação/ MEC)

O Ministério da Educação (MEC) lançou, nesta quarta-feira (21/5), a campanha de divulgação das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As inscrições para o exame ocorrerão da próxima segunda (26/5) a 6 de junho, por meio da Página do Participante. As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro, exceto para os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as datas serão 30 de novembro e 7 de dezembro, devido a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.