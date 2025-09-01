Nordeste lidera número de inscritos para o Enem 2025 com 36% dos candidatos

CB Correio Braziliense

Sofia Sellani*

Nordeste assume o maior registro de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no país, segundo dados do Painel Enem 2025, levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Entre os candidatos do Nordeste apenas 587.935 (33,84%) se formam no ensino médio este ano. Porcentagem inferior em comparação a região sudeste, que apenas no município de São Paulo — com 197.626 inscrições confirmadas —, 81.179 (41,1%) são concluintes da educação básica.

As demais regiões seguem a ordem: Sudeste, com 1.631.563 inscrições para 662.388 concluintes do segundo grau, Norte com 561.004 para 193.150, Sul com 492.876 registros para 211.433 discentes que frequentam último ano escolar, e em quinta posição o Centro-oeste, com 388.106 inscritos, do qual 157.044 são estudantes que concluem o ensino médio em 2025.

Regiões Inscritos no Enem Concluintes do ensino médio Nordeste 1.737.789 587.935 Sudeste 1.631.563 662.388 Norte 561.004 193.150 Sul 492.876 211.433 Centro-Oeste 388.106 157.044

Índice nos estados

Com base nos dados do Painel, o estado com o maior número de candidatos é São Paulo, com 751.648, dos quais 249.406 são estudantes da rede pública que confirmaram a participação. O segundo foi a unidade federativa de Minas Gerais com 464.994 aplicações, seguido da Bahia (428.019), Rio de Janeiro (329.001) e Pará (289.392). Os três estados com os menores registros são: Amapá com 33.193, Acre com 28.962 e Roraima com 14.162.

De acordo com o levantamento, o país teve um aumento de concorrentes de 38% em relação às inscrições de 2022 (3.396.632) e de 11,22% em comparação com 2024 (4.325.960). A certificação para conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos, será utilizada por 98.558 inscritos nesta edição, que devem indicar a opção ao realizar a inscrição.

Com exceção dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba no Pará, as provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro deste ano. Devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), às cidades paraenses citadas, realizarão a avaliação nas datas 30/11 e 07/12.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá