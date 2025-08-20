Mulheres são 60% dos 4,8 milhões de inscritos no Enem 2025

BL Bianca Lucca

Jovens de 17 anos lideram as inscrições no Enem 2025, com mais de 1 milhão de participantes nessa faixa etária - (crédito: José Cruz / Agência Brasil)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 registrou 4.811.338 inscrições confirmadas. O volume representa crescimento em relação aos dois últimos anos: 11,63% a mais do que em 2024 e 20% acima do total de 2023. A maior parte dos candidatos é formada por mulheres, que representam 60,06% dos inscritos. Homens correspondem a 39,94%.

Os dados foram divulgados pelo Painel Enem 2025, plataforma do Ministério da Educação (MEC) e do Inep que reúne estatísticas detalhadas sobre o perfil dos participantes.

O levantamento mostra a diversidade do público inscrito nas provas. A autodeclaração de cor ou raça aponta predominância de pardos, com 2.146.184 inscritos. Brancos aparecem em seguida (1.903.041), enquanto 603.104 candidatos se identificaram como pretos. Há ainda 67.203 autodeclarados amarelos e 37.489 indígenas, grupo que quase dobrou de tamanho em relação à edição passada, com crescimento de 89%. Outros 54,3 mil não informaram essa categoria.

A idade também revela diferenças marcantes. A faixa etária predominante é a de 17 anos, com 1.081.120 inscritos. Na sequência estão os de 19 anos (1.009.166) e os de 16 anos ou menos (678.122). Entre os adultos, os destaques são os grupos de 21 a 30 anos (315.035) e de 31 a 59 anos (305.191). Também estão presentes 229.189 candidatos de 20 anos e 109.779 com 60 anos ou mais.

Segundo o MEC, a concentração em torno dos 17 anos é esperada, já que muitos concluem o ensino médio nessa fase. Além de funcionar como acesso ao ensino superior, o Enem também pode certificar a conclusão dessa etapa escolar para pessoas com mais de 18 anos.

Do total de participantes, 3.049.710 obtiveram isenção da taxa de inscrição, benefício garantido a concluintes do ensino médio em escolas públicas, entre outros perfis. Já 1.761.628 candidatos pagaram R$ 85 para garantir participação. O Inep destaca que todos os dados reunidos são auto declaratórios e que a publicação no Painel Enem reforça a transparência do exame, fornecendo subsídios para pesquisadores, gestores e para a sociedade em geral.

Há mais de 20 anos, o Enem atua como a principal porta de entrada para a educação superior no país. As notas são usadas em programas como Sisu, Prouni e Fies, e servem também para ingressar em instituições portuguesas conveniadas ao Inep.

