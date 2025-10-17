Lula e Camilo Santanna participarão de Aulão do Enem em cursinhos populares

CB Correio Braziliense

Neste sábado (18/10), o presidente Lula e o ministro da educação, Camilo Santana participa de aulões para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). cujas provas serão aplicadas em 9 e 16 de outubro. A aula será realizada em São Bernardo do Campo (SP), às 10:45. A iniciativa faz parte da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP).

A agenda reúne estudantes de cursinhos populares que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Também participam educadores e coordenadores de cursinhos populares, além de convidados. O Ministério da Educação (MEC) apoia atualmente 324 cursinhos populares no país.

Anote

Data: 18 de outubro, sábado

Hora: às 10h45 (horário de Brasília)

Local: Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, Av. Kennedy, 1.155 – Parque Anchieta, São Bernardo do Campo (SP)

