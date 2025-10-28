Sisu 2026: mudança permitirá uso da nota dos últimos três anos

CB Correio Braziliense

Mudanças no Sisu 2026 - (crédito: (Marcelo Camargo/Agência Brasil))





Por Ian Vieira

As mudanças anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC) e publicadas em portaria no Diário Oficial da União (DOU) garantem que o candidato possa utilizar a maior nota alcançada das últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para concorrer a uma vaga na universidade pública.

De acordo com o coordenador pedagógico do Pré-Vestibular Bernoulli, Vinicius Figueiredo, 38 anos, apesar de criar oportunidades para quem faz o Enem há mais de um ano, a competitividade tende a aumentar na seleção. “Alunos que obtiveram boas notas em anos anteriores poderão concorrer novamente, o que amplia o número de candidatos de alto desempenho”, afirmou. “O percentual de aprovação direta de alunos recém-egressos pode se manter estável ou até diminuir nos cursos mais seletivos, justamente pela presença de candidatos que já vêm tentando há mais de um ano”.

A inscrição no Sisu é gratuita e tem previsão de início em janeiro, após a divulgação das notas do Enem 2025. O candidato poderá escolher duas opções de curso, sendo uma principal e outra secundária, caso não seja aprovado na primeira opção e, durante os dias em que o sistema estará ativo, deverá monitorar a posição que se encontra dentro das vagas disponibilizadas.

A mudança prevê aumento no número de estudantes que poderão acessar o ensino superior, visto que inclui candidatos do Enem de até três anos atrás. Em 2025, de acordo com o MEC, 254,8 mil pessoas foram aprovadas pelo Sisu, sendo 128 mil na ampla concorrência, 111 mil nas cotas e 14 mil por ações afirmativas das próprias instituições. Os dados referem-se às aprovações na chamada regular do processo seletivo, com as inscrições fechando no início de 2025 para ingresso no mesmo ano.

Mariana Prado (foto: Arquivo pessoal)

A decisão é considerada negativa para vestibulandos que saíram recentemente do ensino médio e buscam vaga em cursos mais concorridos. A estudante Mariana Prado, 18 anos, almeja aprovação em medicina e explicitou preocupação: “As notas de corte podem aumentar devido a essa possibilidade de escolha da maior nota obtida entre as edições mais recentes, o que já era preocupação para os estudantes de modo geral, agora está ainda mais intensa”.

