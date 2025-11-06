Enem 2025: número de candidatos com 50 ou mais aumentou em 191% em comparação a 2022

CB Correio Braziliense

Enem bate recorde de inscrições, com 5,5 milhões de candidatos - (crédito: Divulgação/ Inep)

Por Gabriela Braz



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) compartilha a crescente de pessoas 60+ no Enem 2025 que será aplicado em 9 e 16 de novembro. Em relação a edição de 2022, o número de inscritos desta faixa etária aumentou 191%, de 5.900 para 17.192 este ano. Os estados que registraram mais participantes acima dos 60 anos foram Rio de Janeiro (3.087), São Paulo (2.367) e Minas Gerais (1.997). O aumento expansivo desses inscritos eleva o avanço educacional de uma parcela da sociedade em busca do desenvolvimento individual e coletivo.

O Enem é a avaliação que possibilita aos participantes o ingresso em universidades de todo o Brasil. Em 2025, a realização da prova também poderá gerar um certificado de conclusão do ensino médio, ação que beneficia adultos e idosos que não concluíram os estudos. Aberta a todas as idades, este ano o aumento do número de candidatos idosos mostra que a busca por educação não tem idade, ela ocorre em todos os momentos da vida.

Entre os participantes idosos, 54,35% são mulheres e 45,65% homens. A maior parte dos inscritos, 14.810 finalizaram o ensino médio e outras 1.069 estão terminando essa etapa. E 172 ainda cursam o ensino médio, mas não concluirão em 2025

Sobre a prova

As provas objetivas começam este fim de semana domingo (9/11) e no próximo (16/11). Os participantes realizam provas de conhecimento com linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Ao todo, são 180 questões objetivas e uma redação dissertativa argumentativa.

As notas do Enem podem ser usadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Programa Universidade para Todos (ProUni) para universidades do Brasil. Os participantes também podem optar por programas financiados pelo governo como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, tem a possibilidade de ingressar em universidades portuguesas que têm acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

No dia da avaliação, é importante levar os documentos de identificação original com foto, podendo ser versão física ou digital no aplicativo oficial. O tempo de 5h para responder às questões é cansativo, então é recomendado levar comida e bebida para manter energia durante o Enem. Para preencher o cartão de resposta, é necessário caneta preta esferográfica de tubo transparente, ou qualquer outra caneta, que resultará na anulação da prova.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.



