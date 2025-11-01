ENEM 2025

Prepare-se para a redação: o desafio de concluir textos na prova do Enem

Candidatos que vão fazer as provas do Enem em 9 e 16 de novembro se preparam para ter bom desempenho na redação. Cartilha inédita do Ministério da Educação explica como os argumentos do aluno devem ser encerrados

Início Eu estudante Enem
RP
Raphaela Peixoto
postado em 01/11/2025 04:00
Anna Júlia e Ana Giulia se preparam lendo e escrevendo - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
Anna Júlia e Ana Giulia se preparam lendo e escrevendo - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Milhões de estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) farão as provas em 9 e 16 de novembro, exceto os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba, no qual o exame será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro. Com leitura, treino e estratégia, candidatos de todo o país se preparam para enfrentar o grande desafio da redação: a proposta de intervenção no tema. Segundo a cartilha A Redação do Enem 2025 — Cartilha do Participante, publicada pela primeira vez pelo Ministério da Educação (MEC), a conclusão deve ser concreta e específica.

"A proposta de intervenção precisa estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto de texto (...) é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas abordados por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto", afirma o documento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A cartilha ressalta que, para construir uma proposta muito bem elaborada, o candidato deve apresentar uma conclusão concreta e específica, contemplando os seguintes elementos, que podem ser pensados como respostas a seis perguntas-chave: "O que é possível apresentar como solução para o problema?; Que ação deve ser tomada para que a solução seja alcançada?; Quem deve executá-la?; Como viabilizar essa solução?; Qual efeito ela pode alcançar?; e Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta?"

Para Anna Júlia Lopes, 18 anos, a dificuldade da conclusão está na necessidade de detalhamento. "Como é uma parte muito detalhada e não pode faltar nada, porque a proposta de intervenção tem que ser completa, tem que ser redondinha, é a parte que eu acho mais difícil de fazer", pontua a estudante. A jovem  almeja ser aprovada no curso de relações internacionais na Universidade de Brasília e dedica boa parte de sua rotina à leitura. "Quando eu leio, consigo ter mais repertório para citar nas redações e melhorar meu vocabulário e a gramática. Quanto mais eu leio, mais internalizo as regras que não consigo decorar", explica.

A mesma dificuldade é compartilhada por Ana Giulia Leal, 17 anos, que pretende cursar direito ou jornalismo. "Para mim, o mais desafiador na hora da redação é a conclusão, porque principalmente na hora de conectar ideias e propor uma solução bem desenvolvida", conta Ana. A preparação da estudante conta com cursinhos preparatórios no noturno, com aulas diárias, e um ritmo de prática semanal, fazendo "cerca de uma redação por semana" ou pelo menos duas a três redações no mês. 

Temas possíveis 

Outra preocupação dos candidatos é o tema da redação do Enem. De acordo com a professora Sidineia Azevedo Rocha, coordenadora de Redação e Gramática do Sistema de Ensino Bernoulli, tradicionalmente, a prova privilegia assuntos sociais, ligados à cidadania, inclusão e direitos humanos. "A redação frequentemente aborda uma minoria que é invisibilizada e que precisa ser analisada, impulsionando a necessidade de debate e de políticas públicas", afirma a docente. Para este ano, a especialista acredita que o tema irá abordar algo voltado para a inteligência artificial, à criança e ao adolescente ou idosos e ao letramento digital. 

Todavia, a preparação para a redação não deve se limitar a "adivinhar" o tema. Para esta reta final, a professora Sidineia orienta que o estudante intensifique os treinos buscando temas que ele ainda não trabalhou e que faça uma revisão estratégica dos textos já escritos, relendo-os e marcando com um marcador os repertórios que utilizou para que esses conhecimentos fiquem "fresquinho na cabeça" na hora da prova.

A professora também ressalta para a necessidade de repertório cultural atualizado, capaz de argumentar a temática abordada na prova. Ela chama atenção para o maior rigor na avaliação no uso de 'repertório de bolso' — "expressão usada para se referir a referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelos(as) participantes, de forma genérica e pouco aprofundada, sem uma conexão genuína com o tema proposto", conforme definição da cartilha do Enem. De acordo com o documento, o uso deste tipo de repertório poderá resultar na perde de 80 a 120 pontos na na Competência II. 

Já no dia da prova, a especialista chama atenção para a importância do gerenciamento de tempo. Ela recomenda que o candidato inicie a prova lendo a proposta de redação e os textos motivadores e, em seguida, comece a resolver as questões objetivas, usando esse tempo para planejar o seu texto. Somente após ter um plano de texto consistente, ele deve ir para o rascunho e, depois de finalizá-lo, retornar às questões objetivas. "Esse afastamento ou distanciamento do rascunho é essencial, pois facilita a percepção de falhas ou lacunas argumentativas antes que o texto seja passado a limpo", enfatiza a docente.

O cartão de confirmação com os dados, como número de inscrição, data, hora e local das provas, já está disponível a Página do Participante. A recomendação é que o participante imprima o documento e leve no dia da prova, embora a apresentação não seja obrigatória.

Saiba Mais

 

  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. RedaÃ§Ã£o do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna JÃºlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. RedaÃ§Ã£o do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna JÃºlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. RedaÃ§Ã£o do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna JÃºlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. RedaÃ§Ã£o do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna JÃºlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
  • 30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal
    30/10/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Redação do Enem, Centro de Ensino Elefante Branco. Anna Júlia Lops e Ana Giulia Leal Foto: Bruna Gaston CB/DA Press
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação