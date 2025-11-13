Inep divulga gabarito do primeiro dia de provas do Enem

Por Amanda S. Feitosa e Ian Vieira
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) irá divulgar, na tarde desta quinta-feira (13/11), o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Pela primeira vez, o Inep optou por divulgar os gabaritos oficiais em duas datas diferentes. Até 2024, todas as respostas corretas eram publicadas simultaneamente, apenas alguns dias após o segundo domingo de provas.
Confira os gabaritos oficiais de cada caderno de prova:
Caderno Azul:
https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD1.pdf
Caderno Amarelo:
https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD2.pdf
Caderno Branco:
https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD3.pdf
Caderno Verde:
https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD4.pdf
Caderno Laranja:
https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD9.pdf
Caderno Roxo:
https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD10.pdf
