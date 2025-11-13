Inep divulga gabarito do primeiro dia de provas do Enem

A divulgação em duas datas diferentes ocorre pela primeira vez. objetivo é oferecer maior transparência e agilidade para os estudantes

postado em 13/11/2025 15:35 / atualizado em 13/11/2025 15:43
Questões da prova do Enem - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)
Por Amanda S. Feitosa e Ian Vieira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) irá divulgar, na tarde desta quinta-feira (13/11), o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.  Pela primeira vez, o Inep optou por divulgar os gabaritos oficiais em duas datas diferentes. Até 2024, todas as respostas corretas eram publicadas simultaneamente, apenas alguns dias após o segundo domingo de provas.

Confira os gabaritos oficiais de cada caderno de prova:

Caderno Azul: 

Caderno azul
Caderno azul (foto: Divulgação / Inep)

https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD1.pdf

Caderno Amarelo:

Caderno amarelo
Caderno amarelo (foto: Divulgação / Inep)

https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD2.pdf

Caderno Branco: 

Caderno branco
Caderno branco (foto: Divulgação / Inep)

https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD3.pdf

Caderno Verde:

Caderno verde
Caderno verde (foto: Divulgação / Inep)

https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD4.pdf

Caderno Laranja:

Caderno vermelho
Caderno vermelho (foto: Divulgação / Inep)

https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD9.pdf

Caderno Roxo:

Caderno roxo
Caderno roxo (foto: Divulgação / Inep)

https://download.inep.gov.br/enem/provas_e_gabaritos/2025_GB_impresso_D1_CD10.pdf

 

Agora, que desejam conferir o desempenho parcial antes da conclusão do exame.

Os gabaritos oficiais estarão disponíveis no Portal do Inep, na seção dedicada ao Enem 2025. Basta selecionar o tipo de prova (amarela, azul, branca ou rosa) 



 

