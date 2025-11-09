CB Correio Braziliense

Provas do Enem 2025 em Brasília - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Correio, em parceria com o Bernoulli Educação, divulga o gabarito extraoficial do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os professores da instituição analisaram as 90 questões objetivas – 45 de Linguagens e 45 de Ciências Humanas – além da proposta de redação, que teve como tema "Perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira". As provas foram realizadas na tarde deste domingo (9/11).

Confira todos abaixo ou acesse pelo especial Enem 2025:

Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno amarelo (foto: Bernoulli/Divulgação)

Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno azul (foto: Bernoulli/Divulgação)

Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno branco (foto: Bernoulli/Divulgação)

Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno verde (foto: Bernoulli/Divulgação)

O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida.

Rumo à próxima etapa do Enem



O Bernoulli Educação é 11 vezes primeiro lugar nacional no Enem, consideradas as médias das provas objetivas de escolas com mais de 100 alunos, segundo dados do Inep de 2010a 2024. Na avaliação do sistema de ensino, o gabarito extraoficial trata-se de uma ferramenta valiosa para os estudantes avaliarem seu desempenho rumo ao segundo domingo de provas (16), quando será a vez da matemática e das disciplinas de ciências da natureza (biologia, física e química).



O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9/11) em todo o país, com a participação de 4.811.338 inscritos confirmados, dos quais 1.811.524 são estudantes que concluem o ensino médio neste ano. No Distrito Federal, 82.975 candidatos farão as provas, sendo 27.059 do último ano da educação básica. As mulheres representam 60,06% do total de participantes.

A aplicação das provas tiveram início às 13h30 e término às 19h. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas, e somente os candidatos que deixarem o local nos últimos 30 minutos poderão levar o caderno de questões.

O Correio acompanhou o exame em tempo real, com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame.

As provas serão realizadas neste e no próximo domingo, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame foi adiado em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses municípios, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, nos mesmos horários definidos nacionalmente.

No Paraná, as provas em Rio Bonito do Iguaçu foram suspensas após um tornado atingir o município na sexta-feira (7/11), deixando seis mortos. O Inep ainda não informou uma nova data para a aplicação do exame na região.