Confira dicas para o 2º dia de prova do Enem 2025

Correio Braziliense

Participantes do Enem 2025 na página do participante, utilizando login e senha cadastrados. - (crédito: Luís Nova)

Por Ian Vieira

A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá o segundo dia de aplicação no próximo domingo (16/11). Os participantes resolverão questões da área de matemática e ciências da natureza. A abertura e o fechamento dos portões serão às 12h e 13h, respectivamente. O candidato só poderá deixar a sala com o caderno de prova a partir das 18h30.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) informa que o candidato que perdeu o primeiro dia do vestibular no último domingo (9) poderá realizar a prova neste fim de semana, entretanto, a nota obtida não poderá ser utilizada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), disponível para os participantes após o lançamento das notas em janeiro de 2026. É importante o comparecimento para não perder a isenção na inscrição de possíveis próximas provas do Enem, além de garantir a experiência.

Vinicius Figueiredo, coordenador pedagógico do Bernoulli (foto: Divulgação/Bernoulli)

Para realizar uma boa prova, o coordenador pedagógico do Bernoulli Educação, Vinícius Figueiredo, dá algumas dicas. “A prova de matemática costuma explorar o uso prático dos conceitos, exigindo que o aluno não se limite apenas a memorização de fórmulas, devendo interpretar e aplicar o raciocínio lógico em situações reais”, afirma. “Entre os temas que merecem atenção para revisar estão: razões e proporções, porcentagens, escalas, funções, estatística (leitura de gráficos e tabelas) e geometria (áreas, volumes e medidas).

Outra problemática quando se trata das questões de exatas é o nervosismo e medo, Figueiredo orienta como diminuir essa pressão: “O segundo dia do Enem exige estratégia e boa administração do tempo. Por isso, a recomendação é que o aluno comece pelas questões em que tem mais segurança e deixe as mais complexas para o final. Também é fundamental ler cada enunciado com atenção, revisar cálculos e conferir as unidades de medida”.

O QUE LEVAR?

O Inep define o que o candidato deve levar no dia da prova:

Documento de identificação original com foto (documentos virtuais aceitos: e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal

Caneta preta de tubo transparente

Lanches e bebidas em recipientes transparentes e sem rótulo

O cartão de confirmação não é obrigatório, mas é recomendado pelo Inep

É permitido a entrada com mochilas, mas os candidatos devem mantê-la fechada e abaixo da cadeira





ATENÇÃO

O aluno deve deixar quaisquer aparelhos eletrônicos desligados, dentro do envelope porta-objetos

É proibida a utilização de relógios, bonés, óculos de sol ou similares

É proibida a realização da prova com lápis ou lapiseira

*Estagiário supervisionado por Ana Sá