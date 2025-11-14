Filme "Quantos dias, Quantas noites" aparece em textos do Enem 2025

Correio Braziliense

Cenas do documentário "Quantos dias, Quantas noites". - (crédito: Divulgação/ Maria Farinha Filmes)

Por Gabriela Braz

O documentário Quantos dias, Quantas noites foi citado no Enem 2025 como um dos textos motivadores da redação, cujo tema foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. O filme conta a realidade do envelhecimento no Brasil e os desafios envolvendo desigualdades. Na prova, foi inspiração para os participantes pensarem em argumentos e repertórios. Produzido pela Maria Farinha filmes com direção de Cacau Rhoden e idealizado por Marta Pipponzi, o longa-metragem está disponível no Youtube de graça.

O filme realiza uma investigação acerca do ciclo da vida, oportunidades e desigualdades na sociedade. A partir de uma visão revolucionária sobre a existência, a história discute longevidade e finitude, sobre a vida e a morte. “Estudos dizem que o humano que vai viver 150 anos já nasceu. Mas o que estamos de fato fazendo com essa oportunidade?” a sinopse do documentário conta.

Sobre a redação

O primeiro dia do Enem ocorreu no último domingo (9) e aplicou conteúdos de linguagens, humanas e uma redação dissertativa argumentativa. O tema da redação discutia sobre as diferentes perspectivas de pessoas 60+ no contexto brasileiro, e cobrava dos candidatos diferentes visões a respeito do envelhecimento. Em relação a citação de Quantos dias, Quantas noites, os participantes puderam entender como o envelhecimento e as desigualdades sociais marcam experiências de viver e morrer no Brasil. Além do documentário, Rita Lee, Fernanda Montenegro e Clarice Lispector foram referências para os textos motivadores da prova.

Esta não é a primeira vez que uma produção da Maria Farinha Filmes ganha destaque em provas do Enem ou em materiais de preparação para o exame. Em 2023, a série Aruanãs (2019), uma coprodução com a Globo/Globoplay, foi citada em uma redação nota 1.000 sobre o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Já os documentários Criança, a Alma do Negócio e Nunca Me Sonharam são frequentemente citados em listas de recomendação para preparação para o vestibular.

A Maria Farinha Filmes é uma empresa de entretenimento na América Latina. A empresa se dedica a criar obras audiovisuais engajadas em temas que precisam ser vistos e debatidos, com a finalidade de transformação. A produtora brasileira se destaca por produções aclamadas, como a série Aruanãs, que conta sobre a luta pela preservação do meio ambiente. E a franquia documental O começo da vida 1 e 2, que mostra a infância e a maneira que as crianças podem revolucionar o mundo.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.



