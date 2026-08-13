Estudando para o Enem? Plataforma gratuita pode auxiliar a preparação

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Enem 2026 mantém estrutura tradicional da prova, mas amplia medidas de inclusão no exame (Imagem: Saulo Ferreira Angelo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Por: Gabriela Santos*

A 87 dias do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes contam com um novo recurso para a preparação. O Google, em parceria oficial com a Akira, oferece uma experiência de simulado gratuito por meio do Gemini ou do aplicativo Akira Enem.

A iniciativa une a interface de conversa do Gemini a um painel de progresso. A plataforma permite que os candidatos resolvam questões e recebam diagnósticos de desempenho, além de sugestões de estudo personalizadas. O objetivo é ajudar o aluno a identificar os conteúdos que já domina e os assuntos que precisam de revisão.

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Como funciona a ferramenta

A inteligência artificial analisa o desempenho do estudante para aprimorar a rotina de estudos. A experiência de preparação inclui:

simulados no Gemini: testes práticos de múltipla escolha que podem ser completos ou divididos por área do conhecimento, feitos diretamente na interface do assistente do Google;

testes práticos de múltipla escolha que podem ser completos ou divididos por área do conhecimento, feitos diretamente na interface do assistente do Google; diagnóstico de desempenho: a IA aponta os pontos fortes e as lacunas de aprendizado do aluno;

a IA aponta os pontos fortes e as lacunas de aprendizado do aluno; planos de estudo personalizados: com base nos erros cometidos, o sistema gera cronogramas de revisão focados nas dificuldades específicas do candidato;

com base nos erros cometidos, o sistema gera cronogramas de revisão focados nas dificuldades específicas do candidato; sessões rápidas de exercícios: a ferramenta gera listas de práticas sob demanda, de acordo com o tempo que o estudante tem disponível.



Como usar a IA para estudar

Para usar o recurso, o candidato deve acessar o aplicativo Akira Enem ou o Gemini com uma conta pessoal. Em seguida, é preciso procurar pela área de estudos ou pela opção de teste preparatório do Enem.

É possível também especificar qual área deseja praticar, como linguagens, ciências humanas, ciências da natureza ou matemática, e solicitar uma sessão de exercícios compatível com o tempo disponível.

Para aproveitar a ferramenta sem cair no estudo passivo, o ideal é realizar primeiro um diagnóstico, respondendo às questões sem consultar materiais de apoio. Isso garante que o resultado reflita o nível real de conhecimento.

Busque entender o motivo de cada alternativa estar correta ou incorreta, em vez de apenas conferir o gabarito. Também é interessante registrar os erros que se repetem com frequência e utilizar questões de provas oficiais aplicadas anteriormente pelo Inep.

Embora a IA funcione bem como ferramenta de organização e prática, estudantes devem ter atenção, pois a tecnologia pode cometer erros, interpretar comandos de forma equivocada ou gerar explicações insuficientes. Em caso de dúvidas, a referência definitiva deve ser sempre o material oficial do Inep e conteúdos didáticos revisados.

Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen*