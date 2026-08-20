Aulões gratuitos para o Enem no DF unem estudos e shows de rap

MM Marília Milhomen

Ambos os eventos também terão aulas de ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. - (crédito: Divulgação )

O projeto Nossa Vez realiza neste sábado (22/8) dois aulões gratuitos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os encontros ocorrem simultaneamente no Gama e no Recanto das Emas, das 7h30 às 12h30.

A iniciativa do Instituto Rosa dos Ventos, em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, oferece formação gratuita e descentralizada para estudantes da rede pública. Além das aulas, a programação inclui apresentações culturais com rappers do Distrito Federal.

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A participação é gratuita e voltada a estudantes do 3º ano do ensino médio, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e egressos da rede pública. As inscrições podem ser feitas por formulário eletrônico.

O projeto propõe ampliar o acesso à preparação para o Enem, levando formação a territórios que nem sempre contam com cursos preparatórios. Ao todo, serão nove encontros até 26 de setembro, com 45 aulas presenciais em diversas Regiões Administrativas.

Programação deste sábado

No Gama, o aulão acontece na EQ 18/19, Área Especial, Setor Leste. A programação inclui aulas de português, com a professora Polyane da Hora, e matemática, com Ítalo Leão. O intervalo terá a apresentação do rapper Japão.

Já no Recanto das Emas, o encontro será na Quadra 804, Área Especial 01. As aulas começam com Português, com a professora Andresa Soares, e Redação, com Thiago Gabriel. A atração cultural será o rapper Fillipe Costta.

Ambos os eventos também terão aulas de ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas.

A proposta pedagógica une a revisão dos conteúdos mais recorrentes do Enem com estratégias para a resolução de questões e gestão do tempo. A preparação emocional também é um dos focos, com ferramentas para os estudantes lidarem com os desafios da prova.

"Esses estudantes precisam sentir que é possível e o nosso projeto está montando essa ponte entre a escola pública e a universidade pública", afirma o coordenador pedagógico do projeto, Jarson Marcel.

Além de Gama e Recanto das Emas, o calendário inclui encontros em Brazlândia, Planaltina, Estrutural (SCIA), Ceilândia, Taguatinga e Samambaia.

"O Nossa Vez traz esse formato interdisciplinar, com um time de primeira de professores, mas o emocional também é trabalhado nesses encontros. Eles precisam acreditar que é possível", diz a presidente do instituto, Stéffanie Oliveira.

Anote:

Projeto Nossa Vez — Aulões Preparatórios para o Enem

Data: 22 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: 7h30 às 12h30

Inscrição: gratuita, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczW5P5p1420Fr5CnnkpmylXgx7P2BGSsP6CY48xjJVHdHIFA/viewform

GAMA

Local: EQ 18/19, Área Especial — Setor Leste

Atração cultural: Japão

RECANTO DAS EMAS

Local: Quadra 804, Área Especial 01

Atração cultural: Fillipe Costta



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

