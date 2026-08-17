Letícia Passos

Atuação de 12 horas nos dois domingos de prova garante remuneração total de até R$ 1.020 para docentes selecionados pelo Inep - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) criou a Rede de Interlocutores Escolares (RIE), que permitirá a participação de professores efetivos das redes públicas estaduais e distrital na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. A medida foi instituída nesta segunda-feira (17/8), segundo o texto do Diário Oficial da União (DOU).

A iniciativa prevê o pagamento de R$ 510 por dia de trabalho aos docentes selecionados. Os profissionais serão responsáveis por atividades relacionadas ao apoio logístico, à orientação dos estudantes e às condições de infraestrutura nos locais onde as provas serão aplicadas.

Segundo a portaria que estabeleceu a RIE, publicada em 14 de agosto, a participação é restrita a professores efetivos que estejam em atividade nas redes públicas estaduais ou distrital. A seleção, as atribuições e as condições para receber o auxílio seguem regras específicas definidas pelo Inep.

Quem pode participar?

Podem integrar a rede servidores públicos que exerçam o cargo efetivo de professor nas redes estaduais ou no Distrito Federal e estejam trabalhando regularmente. Professores aposentados ou afastados por férias, licenças ou outras hipóteses previstas na legislação não podem ser indicados.

Quais são as obrigações do professor?

O interlocutor escolar terá funções relacionadas à preparação e ao acompanhamento da aplicação do Enem, além de atuar como apoio aos responsáveis pelo local de prova. Entre as atividades previstas estão:

promover o engajamento da comunidade escolar;

orientar os participantes sobre o acesso à Página do Participante e consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição;

auxiliar na organização da infraestrutura do local de prova e apoiar o coordenador de local;

orientar os estudantes sobre os acessos físicos e as dependências da escola;

apoiar a manutenção da ordem e da disciplina nas áreas comuns do estabelecimento;

registrar e encaminhar um relatório de atuação após o término das atividades.

Como e quanto posso receber?

O trabalho será remunerado por meio do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE), fixado em R$ 510 para cada dia de aplicação. Como o Enem de 2026 será realizado em dois domingos, a remuneração poderá alcançar R$ 1.020 por professor. A hora de trabalho corresponde a R$ 42,50.

De acordo com as regras divulgadas pelo Inep, o dinheiro será depositado na conta corrente ou poupança indicada pelo participante durante o cadastro. O auxílio tem caráter específico e não será incorporado ao salário nem à aposentadoria do servidor.



Qual será a carga horária dos exames?

A atuação dos interlocutores escolares terá duração de 12 horas em cada dia de aplicação. O expediente está previsto para começar às 8h e terminar às 20h, conforme o horário de Brasília.

Durante esse período, o professor deverá permanecer no local de prova. A saída antes do encerramento da jornada poderá resultar no cancelamento do pagamento correspondente à atuação.

Como é o processo seletivo?

A indicação dos professores ficará a cargo das Secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal. Depois de indicado, o docente deverá acessar o sistema da RIE para confirmar que aceita participar da iniciativa.

O processo também exige a realização de uma capacitação a distância. Para ser considerado apto, o professor precisará alcançar pelo menos 50% de aproveitamento na avaliação da formação. Segundo o texto do DOU, essas etapas fazem parte das condições para atuação na rede.

Quais são os requisitos e impedimentos?

Para atuar o docente:

deve possuir um smartphone com acesso à internet móvel e navegador compatível com os sistemas do Inep;

não pode ter parentes de até terceiro grau inscritos para fazer a prova no mesmo município onde irá trabalhar;

não pode receber no mesmo ano mais de R$ 87 mil em colaborações para o Inep.

Quais são as datas importantes?

De acordo com o cronograma oficial:

Indicação pelas Secretarias: 8 a 18 de setembro de 2026

Confirmação pelos profesores: 22 a 27 de setembro de 2026

Capacitação EaD: 15 a 28 de outubro de 2026

Dias de aplicação do Enem: 8 a 15 de novembro de 2026.