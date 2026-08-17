O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) criou a Rede de Interlocutores Escolares (RIE), que permitirá a participação de professores efetivos das redes públicas estaduais e distrital na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. A medida foi instituída nesta segunda-feira (17/8), segundo o texto do Diário Oficial da União (DOU).
A iniciativa prevê o pagamento de R$ 510 por dia de trabalho aos docentes selecionados. Os profissionais serão responsáveis por atividades relacionadas ao apoio logístico, à orientação dos estudantes e às condições de infraestrutura nos locais onde as provas serão aplicadas.
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Segundo a portaria que estabeleceu a RIE, publicada em 14 de agosto, a participação é restrita a professores efetivos que estejam em atividade nas redes públicas estaduais ou distrital. A seleção, as atribuições e as condições para receber o auxílio seguem regras específicas definidas pelo Inep.
Quem pode participar?
Podem integrar a rede servidores públicos que exerçam o cargo efetivo de professor nas redes estaduais ou no Distrito Federal e estejam trabalhando regularmente. Professores aposentados ou afastados por férias, licenças ou outras hipóteses previstas na legislação não podem ser indicados.
Quais são as obrigações do professor?
O interlocutor escolar terá funções relacionadas à preparação e ao acompanhamento da aplicação do Enem, além de atuar como apoio aos responsáveis pelo local de prova. Entre as atividades previstas estão:
- promover o engajamento da comunidade escolar;
- orientar os participantes sobre o acesso à Página do Participante e consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição;
- auxiliar na organização da infraestrutura do local de prova e apoiar o coordenador de local;
- orientar os estudantes sobre os acessos físicos e as dependências da escola;
- apoiar a manutenção da ordem e da disciplina nas áreas comuns do estabelecimento;
- registrar e encaminhar um relatório de atuação após o término das atividades.
Como e quanto posso receber?
O trabalho será remunerado por meio do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE), fixado em R$ 510 para cada dia de aplicação. Como o Enem de 2026 será realizado em dois domingos, a remuneração poderá alcançar R$ 1.020 por professor. A hora de trabalho corresponde a R$ 42,50.
De acordo com as regras divulgadas pelo Inep, o dinheiro será depositado na conta corrente ou poupança indicada pelo participante durante o cadastro. O auxílio tem caráter específico e não será incorporado ao salário nem à aposentadoria do servidor.
Qual será a carga horária dos exames?
A atuação dos interlocutores escolares terá duração de 12 horas em cada dia de aplicação. O expediente está previsto para começar às 8h e terminar às 20h, conforme o horário de Brasília.
Durante esse período, o professor deverá permanecer no local de prova. A saída antes do encerramento da jornada poderá resultar no cancelamento do pagamento correspondente à atuação.
Como é o processo seletivo?
A indicação dos professores ficará a cargo das Secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal. Depois de indicado, o docente deverá acessar o sistema da RIE para confirmar que aceita participar da iniciativa.
O processo também exige a realização de uma capacitação a distância. Para ser considerado apto, o professor precisará alcançar pelo menos 50% de aproveitamento na avaliação da formação. Segundo o texto do DOU, essas etapas fazem parte das condições para atuação na rede.
Quais são os requisitos e impedimentos?
Para atuar o docente:
- deve possuir um smartphone com acesso à internet móvel e navegador compatível com os sistemas do Inep;
- não pode ter parentes de até terceiro grau inscritos para fazer a prova no mesmo município onde irá trabalhar;
- não pode receber no mesmo ano mais de R$ 87 mil em colaborações para o Inep.
Quais são as datas importantes?
De acordo com o cronograma oficial:
Indicação pelas Secretarias: 8 a 18 de setembro de 2026
Confirmação pelos profesores: 22 a 27 de setembro de 2026
Capacitação EaD: 15 a 28 de outubro de 2026
Dias de aplicação do Enem: 8 a 15 de novembro de 2026.