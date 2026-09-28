Reta final: psicóloga orienta como equilibrar estudos e saúde mental a um mês da prova

Correio Braziliense

A taxa de R$ 85 pode ser paga até 22/6 - (crédito: Divulgação)

Por Gabriela Santos*

A pouco mais de um mês para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado em 8 e 15 de novembro, os candidatos entram em uma fase decisiva de preparação, onde surge o desafio comum de equilibrar a revisão das matérias, a resolução de exercícios e os momentos de descanso. De acordo com Letícia Maddêo, psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera, o preparo emocional é tão importante quanto o domínio do conteúdo estudado, pois a pressão que o exame impõe sobre os estudantes é significativa, tornando crucial manter a calma e a serenidade para evitar níveis de estresse que possam paralisar o candidato e comprometer seu desempenho. "A pressão que o exame impõe sobre os estudantes é significativa. Manter a calma e a serenidade é crucial para evitar níveis de estresse que possam paralisar o candidato e comprometer seu desempenho", explica.

Segundo a especialista, as semanas que antecedem o exame devem ser utilizadas de forma estratégica para consolidar o aprendizado, identificar conteúdos que ainda exigem atenção, revisar os principais temas e resolver provas anteriores. Para isso, ela orienta o estabelecimento de uma rotina realista, com metas possíveis e pausas programadas ao longo do dia, reforçando que as revisões devem vir acompanhadas de hábitos saudáveis, como sono adequado, boa alimentação e momentos de relaxamento, uma vez que, mesmo que o aluno domine os conteúdos, a ansiedade pode prejudicar o raciocínio e a gestão do tempo na hora da prova.

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Para ajudar os estudantes a aproveitarem melhor este período e chegarem mais preparados emocionalmente para o exame, a psicóloga recomenda adotar hábitos práticos como praticar atividades físicas, que ajudam a reduzir a ansiedade por meio da liberação de endorfina; dormir bem, mantendo uma rotina de sono de 6 a 7 horas por noite em um ambiente silencioso, escuro e confortável; e cuidar da alimentação, dando preferência a refeições leves e evitando alimentos que não façam parte do dia a dia para prevenir desconfortos físicos.

A organização para os dias de prova também exige atenção, e a especialista destaca que, na véspera do exame, os candidatos devem evitar passar a madrugada estudando, reforçando que o descanso adequado e técnicas de respiração profunda serão tão importantes quanto o conteúdo aprendido ao longo do ano.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*