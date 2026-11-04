Corujão Galois promove revisão para o Enem com atividades lúdicas e estratégias de prova

Correio Braziliense

Programação combina revisão de conteúdos, atividades interativas e orientações para a realização da prova - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

O Colégio Galois realiza, sexta-feira (6/11) e 13 de novembro, o Corujão Galois, iniciativa voltada aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio que estão na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A programação combina revisão de conteúdos, atividades interativas e orientações para a realização da prova, com o objetivo de reforçar o aprendizado e trabalhar a confiança dos estudantes antes do exame.

Os encontros serão realizados das 19h às 23h, no Auditório do Ensino Médio, na unidade da 601 Sul. A programação foi dividida em duas etapas, com propostas específicas para diferentes áreas do conhecimento.

Sexta-feira (6/11) será realizado o Corujão Lúdico, dedicado às áreas de Linguagens e Ciências Humanas. A atividade terá uma abordagem descontraída, com desafios, brincadeiras e provas divertidas para retomar os conteúdos de maneira criativa. Para participar, os estudantes são convidados a vestir pijamas. A proposta é promover um ambiente de acolhimento e integração entre alunos e professores, tornando a revisão mais leve e participativa.

Já em 13 de novembro, o Corujão Estratégico terá como foco matemática e ciências da natureza. Além da retomada dos principais conteúdos dessas áreas, o encontro abordará estratégias para a resolução das questões, raciocínio rápido e gestão do tempo durante o exame. Os estudantes são convidados a participar usando fantasias leves.

A proposta é proporcionar momentos de aprendizado e descontração, contribuindo para que os estudantes cheguem ao Enem mais seguros e preparados para enfrentar os desafios da avaliação.





Anote

Público-alvo: estudantes da 3ª série do ensino médio

estudantes da 3ª série do ensino médio Datas: 6 e 13 de novembro

6 e 13 de novembro Horário: 19h às 23h

19h às 23h Local: Auditório do Ensino Médio – Colégio Galois, 601 Sul



*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá