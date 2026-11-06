Mec lança aplicativo gratuito com inteligência artificial que corrige redações para o Enem em até 60 segundos

Correio Braziliense

Mec lança aplicativo para preparação Enem - (crédito: Divulgação/Google Play)

Por Gabriela Santos

A dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, o estudante pode contar com a ferramenta gratuita para auxiliar os estudantes na reta final de preparação para as provas criada pelo Ministério da Educação (Mec) disponibilizou. O aplicativo "Mec Enem" reúne listas de exercícios, simulados das quatro áreas do conhecimento e um sistema inédito de inteligência artificial capaz de corrigir redações em até um minuto, recurso, que antes era restrito a plataformas pagas

Para utilizar a IA da redação, o candidato recebe uma proposta de tem a baseada em edições anteriores do Enem e escreve o texto à mão. Em seguida, basta fotografar a folha e enviar pelo aplicativo. O sistema transcreve o texto automaticamente e, em até 60 segundos, a IA apresenta uma estimativa de nota e dicas práticas de como melhorar a escrita para o exame oficial.

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Além da redação, os estudantes têm acesso a mais de 300 videoaulas,aulas de reforço e trilhas de aprendizagem divididas por níveis decomplexidade. Para quem deseja testar o ritmo de prova, a plataformapermite resolver questões de edições passadas do Enem com tempocronometrado. Um assistente virtual integrado também fica disponívelem tempo integral para sanar dúvidas sobre os conteúdos cobrados noedital.

Para lembrar

Quem pode usar: Todos os candidatos inscritos, estudantes da rede pública (incluindo beneficiários do programa Pé-de-Meia), alunos de cursinhos populares e egressos do ensino médio.

Onde baixar: Disponível gratuitamente nas lojas virtuais GooglePlay Store (Android) e App Store (iOS), além do acesso via navegador pelo site oficial do Mec Enem.

Como acessar: O login deve ser realizado obrigatoriamente utilizando as credenciais (CPF e senha) da conta Gov.br.

*Estágiaria sob supervisão Ana Sá