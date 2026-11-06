Mec lança aplicativo gratuito com inteligência artificial que corrige redações para o Enem em até 60 segundos

Por Gabriela Santos
A dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, o estudante pode contar com a ferramenta gratuita para auxiliar os estudantes na reta final de preparação para as provas criada pelo Ministério da Educação (Mec) disponibilizou. O aplicativo "Mec Enem" reúne listas de exercícios, simulados das quatro áreas do conhecimento e um sistema inédito de inteligência artificial capaz de corrigir redações em até um minuto, recurso, que antes era restrito a plataformas pagas
Para utilizar a IA da redação, o candidato recebe uma proposta de tem a baseada em edições anteriores do Enem e escreve o texto à mão. Em seguida, basta fotografar a folha e enviar pelo aplicativo. O sistema transcreve o texto automaticamente e, em até 60 segundos, a IA apresenta uma estimativa de nota e dicas práticas de como melhorar a escrita para o exame oficial.
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Além da redação, os estudantes têm acesso a mais de 300 videoaulas,aulas de reforço e trilhas de aprendizagem divididas por níveis decomplexidade. Para quem deseja testar o ritmo de prova, a plataformapermite resolver questões de edições passadas do Enem com tempocronometrado. Um assistente virtual integrado também fica disponívelem tempo integral para sanar dúvidas sobre os conteúdos cobrados noedital.
Para lembrar
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Quem pode usar: Todos os candidatos inscritos, estudantes da rede pública (incluindo beneficiários do programa Pé-de-Meia), alunos de cursinhos populares e egressos do ensino médio.
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Onde baixar: Disponível gratuitamente nas lojas virtuais GooglePlay Store (Android) e App Store (iOS), além do acesso via navegador pelo site oficial do Mec Enem.
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Como acessar: O login deve ser realizado obrigatoriamente utilizando as credenciais (CPF e senha) da conta Gov.br.
*Estágiaria sob supervisão Ana Sá