Letícia Passos

Apenas canetas esferográficas de tinta preta em material transparente são permitidas para o preenchimento do gabarito - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

Mais de 5 milhões de estudantes estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026, que começa neste domingo (8/11). Com a proximidade da primeira etapa, os candidatos devem dar atenção não apenas aos conteúdos estudados, mas também aos documentos exigidos, aos horários de aplicação e às regras que precisam ser cumpridas durante a prova.

O exame será dividido em dois domingos, nos dias 8 e 15 de novembro. Na primeira etapa, os participantes terão cinco horas e meia para responder a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de produzir uma redação. Já na semana seguinte, será a vez das avaliações de Matemática e Ciências da Natureza.

A edição deste ano também apresenta uma mudança na política de avaliação educacional do país. Com a integração do Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o desempenho dos estudantes passa a contribuir para o acompanhamento da qualidade do ensino médio, além de continuar sendo utilizado para o ingresso no ensino superior.

Na reta final, algumas medidas simples podem ajudar a evitar contratempos e permitir que os candidatos se concentrem no exame. Confira o que é necessário organizar antes de sair de casa e como se preparar para os dois dias de aplicação.

O que revisar antes do Enem?

Com poucos dias restantes até a primeira prova, a orientação é priorizar a retomada dos conteúdos já estudados, especialmente aqueles que ainda provocam dúvidas. Em vez de tentar aprender uma grande quantidade de assuntos novos, os participantes podem aproveitar o período para reforçar conhecimentos e identificar dificuldades.

Uma alternativa é distribuir a revisão entre as áreas cobradas no exame e resolver questões de edições anteriores. A prática também ajuda a desenvolver estratégias para administrar o tempo disponível, uma vez que o Enem exige a resolução de dezenas de perguntas e, no primeiro domingo, a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo.

Além dos estudos, os candidatos precisam consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. Nele constam o endereço do local de aplicação, o número de inscrição e a língua estrangeira escolhida.

Conferir essas informações com antecedência permite organizar o trajeto, avaliar as opções de transporte e evitar atrasos no dia da avaliação.

Checklist: o que levar para a prova?

Antes de sair de casa, é importante verificar se todos os materiais necessários foram separados. Alguns documentos são obrigatórios para a participação, enquanto outros itens podem facilitar a permanência no local durante as horas de exame.

Documento oficial de identificação com foto : indispensável para entrar na sala. As versões digitais devem ser apresentadas por meio dos aplicativos oficiais aceitos pelo exame.

: indispensável para entrar na sala. As versões digitais devem ser apresentadas por meio dos aplicativos oficiais aceitos pelo exame. Caneta esferográfica preta : deve ter tinta preta e ser fabricada em material transparente. É o único tipo permitido para preencher o cartão-resposta e escrever a redação.

: deve ter tinta preta e ser fabricada em material transparente. É o único tipo permitido para preencher o cartão-resposta e escrever a redação. Cartão de Confirmação de Inscrição : embora não seja obrigatório, é recomendável levá-lo para facilitar a consulta ao endereço e aos dados da inscrição.

: embora não seja obrigatório, é recomendável levá-lo para facilitar a consulta ao endereço e aos dados da inscrição. Água e lanche: os candidatos podem levar alimentos e bebidas para consumir durante a prova, respeitando as orientações da equipe de aplicação.

os candidatos podem levar alimentos e bebidas para consumir durante a prova, respeitando as orientações da equipe de aplicação. Declaração de Comparecimento: quem precisar comprovar a participação deve obter o documento na Página do Participante e levá-lo impresso.

Horários e objetos proibidos

Os portões dos locais de aplicação serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente às 13h, sempre pelo horário de Brasília. As provas terão início às 13h30, e os participantes que chegarem após o fechamento não poderão entrar.

Por isso, além de confirmar o endereço, é importante considerar o trânsito e possíveis imprevistos no deslocamento. A recomendação é chegar com antecedência suficiente para realizar os procedimentos de identificação sem comprometer a participação.

Também é necessário ter atenção às restrições sobre os objetos pessoais. Celulares, tablets, relógios, fones de ouvido, calculadoras e outros dispositivos eletrônicos não podem ser utilizados durante a aplicação. O mesmo vale para livros, anotações, materiais de consulta, lápis, borrachas e lapiseiras.

Esses pertences devem permanecer no envelope porta-objetos fornecido pela organização. No caso dos aparelhos eletrônicos, é obrigatório desligá-los e desativar os alarmes antes de guardá-los, seguindo as instruções dos fiscais.

Como será a primeira prova?

O primeiro domingo do Enem reúne 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias, todas de múltipla escolha.

Entre os conteúdos avaliados estão língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação, história, geografia, filosofia e sociologia.

Além das questões objetivas, os candidatos terão de produzir uma redação de até 30 linhas, seguindo o formato dissertativo-argumentativo. O texto deverá desenvolver um ponto de vista sobre o tema apresentado, com argumentos fundamentados nos conhecimentos do participante e nos materiais motivadores fornecidos na prova.

Leia também: Confira os passos para uma redação nota mil no Enem 2026

Como não existe um período específico destinado a cada questão, cabe ao estudante decidir quanto tempo utilizará em cada parte da avaliação. Uma estratégia é avançar quando encontrar uma pergunta mais difícil e retornar a ela posteriormente, evitando comprometer o restante da prova.

Também é importante reservar tempo suficiente para passar a redação à folha definitiva e preencher corretamente o cartão-resposta.

Como funciona a correção do Enem?

Diferentemente de avaliações que atribuem uma pontuação fixa a cada resposta correta, o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para calcular as notas das provas objetivas.

O sistema considera não apenas a quantidade de acertos, mas também as características das questões e a consistência do desempenho dos participantes. Para isso, são analisados três parâmetros: a capacidade de cada item de diferenciar níveis de conhecimento, seu grau de dificuldade e a probabilidade de acerto ao acaso.

Na prática, dois candidatos que acertaram o mesmo número de perguntas podem receber notas diferentes, dependendo de quais questões responderam corretamente. O método busca identificar a coerência das respostas em relação às habilidades avaliadas.

A redação, por sua vez, segue um modelo próprio de correção. Cada texto é analisado por dois avaliadores, que atribuem notas de zero a 200 pontos em cinco competências, permitindo alcançar uma pontuação máxima de 1.000 pontos.

Os critérios incluem o domínio da norma formal da língua portuguesa, a compreensão do tema, a organização dos argumentos, o uso de mecanismos linguísticos para estabelecer relações entre as ideias e a elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Os participantes devem ficar atentos às situações que podem resultar em nota zero, como fugir do tema proposto, apresentar um texto com até sete linhas, desrespeitar a estrutura dissertativo-argumentativa ou inserir trechos deliberadamente desconectados do assunto.

Enem-Saeb: o que muda em 2026?

Uma das novidades desta edição está relacionada à utilização do Enem como instrumento de avaliação da educação básica. Em maio, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 422/2026, com normas complementares para a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica, que abrange o Enem, o Saeb e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Com a mudança, os resultados do Enem passam a integrar o sistema de acompanhamento do ensino médio, permitindo que o exame também seja utilizado para analisar o desempenho das redes de ensino.

A integração prevê ainda a inscrição automática de estudantes concluintes da rede pública, a partir das informações fornecidas pelas próprias instituições de ensino. A medida busca ampliar a participação desses alunos e reduzir obstáculos relacionados ao processo de inscrição.

Leia também: Enem 2026 terá inscrição automática de alunos do 3º ano da rede pública

Outra iniciativa é a expansão dos locais de aplicação. A previsão apresentada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é incorporar aproximadamente 10 mil escolas à estrutura do exame, de maneira que uma parcela maior dos estudantes possa realizar as provas na própria unidade de ensino.

O governo federal estabeleceu como meta alcançar pelo menos 70% de participação dos concluintes do ensino médio da rede pública em 2026.

Com isso, as secretarias de Educação e as escolas passam a ter maior participação na organização e no acompanhamento do exame, que mantém sua função de avaliar individualmente os estudantes e amplia sua utilização como instrumento de análise da qualidade da educação brasileira.