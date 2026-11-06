Brasília terá reforço no transporte público nos dias de prova do Ene

Correio Braziliense

Df terá reforço no transporte público nos dias de prova do Enem - (crédito: Divulgação/Semob )

*Por Syara Estrela

Os 82.269 candidatos do Distrito Federal (DF) que vão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 8 e 15 de novembro contarão com reforço no transporte público para chegar aos locais de prova.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob), a circulação dos ônibus seguirá a tabela habitual de domingo, com reforço no atendimento das 10h às 13h30. Ao término das provas, viagens adicionais serão monitoradas conforme demanda, das 18h30 às 21h30 no primeiro domingo (8/11) e, das 18h às 21h, no segundo domingo (15/11).

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Além disso, o deslocamento será gratuito para toda a população por meio do programa Vai de Graça, válido da meia-noite às 23h59 em ônibus, Bus Rapid Transit (BRT) e metrô.

*Estágiaria sob supervisão de Ana Sá