Entre o primeiro e o segundo dia de enem: o equilíbrio entre a preparação acadêmica e emocional

Correio Braziliense

Por Gabriela Santos*

À medida que a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproxima, a rotina dos estudantes ganha contornos de maratona. É o caso de Maria Eduarda Dourado Lopes, 17 anos, aluna do terceiro ano do ensino médio no Centro Educacional Delta, em Planaltina (DF). Após realizar o teste no ano passado como treineira — ocasião em que enfrentou o nervosismo e se frustrou um pouco com o desempenho —, a jovem agora vive a expectativa do exame definitivo. Com o sonho de conquistar uma bolsa universitária no curso de jornalismo, Maria Eduarda concilia uma rotina intensa de estudos com o cuidado emocional. "Tenho consciência de que é um processo que exige muita dedicação e que o resultado nem sempre depende só do quanto estudamos, mas estou me esforçando ao máximo", relata a aluna, que busca manter a esperança e a tranquilidade para o dia da avaliação.

A pressão sentida pelos vestibulandos é um comportamento esperado, mas que exige atenção. De acordo com a psicóloga escolar Jéssica Assunção, a ansiedade se consolida como a principal queixa dos estudantes nesta fase de reta final. O estado ansioso altera diretamente a percepção temporal do candidato durante a prova, criando uma falsa sensação de que o tempo está passando rápido demais e gerando um medo paralensante de não concluir as questões.

Para conter momentos de pico de estresse na cadeira do exame, a especialista recomenda a técnica de respiração consciente como mecanismo de autocontrole: inspirar por oito segundos, segurar o ar por quatro segundos e expirar por mais oito segundos. Esse exercício simples auxilia na oxigenação do cérebro, reduz os níveis de ansiedade e ajuda a recuperar o foco. Além disso, a psicóloga reforça: “Esse período exige respeito aos próprios limites e a manutenção de momentos de lazer” lembrando aos candidatos e treineiros que uma prova não define o valor ou a capacidade de ninguém.

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No campo dos conteúdos acadêmicos é essencial trabalhar a leitura crítica e interpretação em ambas as etapas. Antônio Vinícius Santos Pinho, professor do ensino médio na rede privada e doutorando pela Universidade de Brasília (UnB), destaca que o exame consolidou um formato interdisciplinar e interpretativo, afastando-se de fatos isolados. O docente orienta que os alunos prestem atenção às conexões entre o passado e o presente. Para otimizar o tempo e conter o desgaste mental ao longo da tarde de prova, o professor orienta: “É interessante trabalhar com a resolução prioritária das questões com menor grau de dificuldade, evitando o bloqueio em itens mais complexos.”

Na reta final, a recomendação principal dos especialistas alinha-se tanto para o lado pedagógico quanto emocional: focar na revisão de conteúdos já estudados, praticar com edições anteriores e manter o equilíbrio, confiando em todo o percurso construído até o momento da prova.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*