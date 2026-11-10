Como o professor Ivo Filho acertou o tema do Enem 2026

Correio Braziliense

O professor trabalhou o tema em um aulão - (crédito: Divulgação redes sociais )

Por Gabriela Santos*

O professor mestre em letras Ivo Filho acertou e trabalhou com os alunos o tema da redação do Enem 2026, que trata da “Valorização do Sistema Único De Saúde (SUS) como direito universal”. Para o professor, o acerto decorre porque trabalha com os seus alunos com muita intensidade e comprometimento e não com a preocupação de adivinhar o tema. Para ele, o importante é, por meio de metodologias ativas, discutir eixos temáticos, analisar e organizar os projetos de texto, dominar a tipologia, conhecer a fundo as cinco competências e cobrar intensamente a escrita.

O professor é efetivo do estado da Paraíba e idealizador do “Argumentar”, uma assessoria que atende o estado. Ele trabalhou o tema em um aulão numa parceria entre o Programa Se Liga no Enem e a Assessoria Argumentar.

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Durante todo o ano nas redes sociais o professor partilha dicas sobre Língua Portuguesa e divulga os aulões para estudantes em momento de vestibular. Sempre destacando a importância do domínio das competências, a redação do Enem é avaliada em cinco competências, valendo até 200 pontos cada, totalizando uma nota máxima de 1.000 pontos.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*