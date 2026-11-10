Enem 2026: especialista dá cinco dicas para o segundo dia de provas

Correio Braziliense

Para ajudar os estudantes na preparação para essa etapa, especialista reúne cinco orientações práticas para os últimos dias antes do exame - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

Após a realização do primeiro dia do Enem 2026 no último domingo (8), os candidatos devem direcionar a preparação para a segunda etapa do exame, marcada para 15 de novembro. A prova terá 90 questões de matemática e ciências da natureza, envolvendo conteúdos de física, química e biologia.

Para ajudar os estudantes nos últimos dias de preparação, Julia Konofal, especialista da Kultivi, plataforma de educação gratuita e on-line, reuniu cinco orientações para melhorar o desempenho na segunda etapa.

Uma das principais recomendações é não ficar preso ao resultado do primeiro domingo. Segundo a especialista, conferir o gabarito extraoficial e comparar respostas antes da segunda prova pode gerar ansiedade e prejudicar a concentração. O ideal é aproveitar o intervalo para descansar e direcionar a atenção aos conteúdos que ainda serão cobrados.

Confira cinco dicas para o segundo dia do Enem 2026:

1. Não fique preso ao primeiro dia

Evite conferir o gabarito extraoficial ou comparar respostas com outros candidatos antes da segunda etapa. A preocupação com o resultado pode aumentar a ansiedade e comprometer a concentração. Aproveite a semana para descansar e revisar os conteúdos de matemática e ciências da natureza.

2. Administre o tempo durante a prova

Os candidatos terão cinco horas para resolver 90 questões. Como matemática e ciências da natureza podem exigir cálculos mais demorados, a recomendação é começar pelas questões mais simples e deixar as mais difíceis para depois. Se uma pergunta estiver consumindo muito tempo, avance e retorne a ela quando possível.

3. Comece pela área em que tem mais facilidade

Embora o caderno apresente primeiro as questões de ciências da natureza e depois as de matemática, não é obrigatório seguir essa sequência na resolução. O estudante pode começar pela área em que apresenta melhor desempenho, considerando os resultados de simulados e provas anteriores. A estratégia também pode ser aplicada dentro de cada disciplina.

4. Leia atentamente os enunciados e gráficos

Gráficos, tabelas e infográficos exigem atenção aos títulos, legendas, unidades de medida e valores apresentados. Uma estratégia é ler primeiro o comando da questão e, em seguida, analisar o texto de apoio para identificar as informações necessárias. A interpretação correta dos dados pode ser tão importante quanto o conhecimento das fórmulas.

5. Não deixe questões em branco

Antes de entregar o cartão-resposta, confira se todas as questões foram preenchidas. Quando não souber a resposta, tente eliminar as alternativas que não fazem sentido e escolha entre as opções restantes. A especialista também destaca a importância da coerência no desempenho, já que a Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizada no Enem, considera a consistência dos acertos para calcular a nota.

Com a segunda etapa se aproximando, a recomendação é equilibrar a revisão dos conteúdos com momentos de descanso. Organização, atenção e estratégia podem fazer a diferença no desempenho dos candidatos.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá