Participantes do Enem 2026 podem ganhar parcela extra do Pé-de-Meia

Correio Braziliense

Cerca de 1,2 milhão de beneficiários do programa Pé-de-Meia que participarem dos dois dias de provas do Enem podem receber uma parcela extra de R$ 200 - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

Cerca de 1,2 milhão de beneficiários do programa Pé-de-Meia que participarem dos dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2026 podem receber uma parcela extra de R$ 200. O benefício contempla concluintes do ensino médio presentes nas duas datas de aplicação.

O repasse dos recursos deve ocorrer entre 22 de fevereiro e 1° de março de 2027. O procedimento depende do envio das informações de conclusão dos estudos ao Ministério da Educação (MEC) por parte das redes de ensino.

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Valores e regras do programa

O Pé-de-Meia funciona como incentivo financeiro na modalidade de poupança voltado à permanência e à conclusão escolar no ensino médio público. Estados, municípios e o Distrito Federal colaboram fornecendo os dados escolares dos matriculados.

Durante o ano letivo, o programa paga até nove parcelas mensais de R$ 200 para uso imediato, além de R$ 1 mil ao fim de cada ano escolar concluído, valor retirado após a aprovação no ensino médio. Com os depósitos regulares e o adicional do exame, o total acumulado chega a R$ 9.200 por estudante.

Para manter o benefício, o estudante precisa ter frequência escolar mínima de 80%. Caso o índice fique abaixo desse número, as parcelas dos respectivos meses ficam retidas, sendo liberadas quando a presença exigida for restabelecida.

"O Pé-de-Meia me ajudou muito na minha formação, me incentivou a ir às aulas, a não faltar nenhum dia e a dar prioridade, realmente, para os estudos", explicou a aluna do 3° ano, Michele Ferreira. "Ele também me auxiliou na preparação para o Enem, já que eu consegui pagar um cursinho por conta. Eu estou com muita expectativa e ansiosa para receber essa parcela extra, porque eu tenho muitos planos para ela, inclusive de tirar a minha carteira de motorista."

Consulta e regras para a EJA

A página oficial do MEC oferece a consulta sobre elegibilidade, histórico de matrículas, frequência e dados de pagamento. Os estudantes também podem acompanhar o calendário no aplicativo Caixa Tem.

O incentivo contempla a educação de jovens e adultos (EJA): os estudantes da modalidade têm direito a até quatro parcelas semestrais, somando oito repasses anuais de frequência.

Horários de aplicação das provas

O exame será realizado em 8 e 15 de novembro. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, de acordo com o horário de Brasília. As provas começam às 13h30.

No primeiro domingo, os participantes fizeram os testes de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com término às 19h. No segundo dia, as questões abordam Matemática e Ciências da Natureza, com final às 18h30.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.