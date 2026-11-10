Quem faltou ao primeiro dia do Enem 2026 poderá fazer a prova no segundo domingo

Correio Braziliense

Quem faltou ao primeiro dia do Enem 2026 poderá fazer a prova no segundo - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

Os participantes que faltaram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão fazer normalmente as provas do segundo domingo, em 15 de novembro. A ausência na primeira etapa não impede a participação na segunda, mas também não garante, automaticamente, o direito à reaplicação.

De acordo com o edital, a reaplicação é destinada aos candidatos que tiveram a participação prejudicada por problemas logísticos durante a aplicação ou que foram acometidos por alguma das doenças infectocontagiosas previstas nas regras do exame.

Entre os problemas logísticos considerados estão desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local de prova, falta de energia elétrica que prejudique a realização do exame e falhas nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado ao participante.

Já a lista de doenças inclui covid-19, influenza A e B, sarampo, rubéola, tuberculose, coqueluche, varicela (catapora), Mpox, entre outras. Nesses casos, é necessário apresentar documentação comprobatória conforme as exigências do edital.





Como solicitar a reaplicação?

Os pedidos deverão ser realizados exclusivamente pela Página do Participante, entre 16 e 20 de novembro, pelo site: enem.inep.gov.br/participante, e o resultado deverá ser consultado na própria plataforma.

A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. O candidato fará somente as provas referentes ao dia em que sua participação foi prejudicada, sem precisar repetir o exame completo.

Assim, quem faltou ao primeiro domingo sem apresentar uma justificativa prevista no edital poderá participar normalmente do segundo dia, mas não terá direito à reaplicação apenas por causa da ausência.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá