Pesquisa de professor da UFRN sobre o povo cigano cai na prova do Enem 2026

Correio Braziliense

Cerca de 1,2 milhão de beneficiários do programa Pé-de-Meia que participarem dos dois dias de provas do Enem podem receber uma parcela extra de R$ 200 - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

Por Gabriela Santos

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias trouxe em sua questão 53 um trecho da pesquisa do professor e historiador Lourival Andrade Júnior, do Centro de Ensino Superior do Seridó (Ceres) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O artigo citado, intitulado “Os ciganos e os processos de exclusão” e publicado originalmente em 2013 na Revista Brasileira de História, analisa as dinâmicas históricas de preconceito, a resistência e as estratégias de preservação cultural dos povos ciganos no Brasil.

A pesquisa de Lourival Andrade Júnior ganha relevância no cenário educacional ao desvelar como estruturas do próprio Estado, leis, processos criminais e a imprensa construíram estereótipos depreciativos ao longo do tempo, rotulando essas comunidades como "perigosas". O estudo também joga luz sobre os desafios da escrita dessa história, apontando que a forte tradição oral dos povos romani fez com que a historiografia oficial escrita muitas vezes silenciasse ou distorcesse suas trajetórias.

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Protagonismo e territorialidade no exame

A inserção do tema no Enem dialoga diretamente com a cobrança recorrente de conteúdos sobre minorias étnicas e comunidades tradicionais sob a ótica dos Direitos Humanos, da Sociologia e da História Social. Nas avaliações, esses grupos são retratados não como personagens passivos, mas sim como sujeitos políticos resilientes. Para as comunidades ciganas nômades, conceitos de territorialidade e o direito de ir e vir ganham destaque, sintetizados na premissa de que "a barraca é o seu lugar" frente às pressões de assimilação e homogeneização da sociedade.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá