Deputados pedem anulação de questões do Enem 2026 que abordam agronegócio e MST

Correio Braziliense

Cerca de 1,2 milhão de beneficiários do programa Pé-de-Meia que participarem dos dois dias de provas do Enem podem receber uma parcela extra de R$ 200 - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

*Por Ana Bispo Calisto

Duas questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 se tornaram alvo de críticas de deputados ligados à bancada do agronegócio e de entidades do setor. Os questionamentos envolvem itens que abordam a produção agropecuária brasileira e os centros de formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Parlamentares pedem a anulação das perguntas e a investigação de sua elaboração.

Uma das questões apresenta uma reportagem que discute o crescimento da produção do agronegócio no Brasil em paralelo à permanência da fome no país. O texto reproduz a avaliação de um pesquisador de que parte expressiva da produção agrícola brasileira é destinada à indústria e à exportação de commodities, e não diretamente à alimentação da população.

O outro questionamento envolve a questão 76 do caderno azul, que aborda os centros de formação do MST. O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) encaminhou ao Ministério da Educação (MEC) um pedido de anulação do item e de seus correspondentes nos demais cadernos.

Na solicitação, o parlamentar questiona a escolha do movimento como referência, argumentando que a prova poderia mencionar outras instituições ligadas à formação no setor rural, como escolas agrícolas, institutos federais, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Embrapa e cooperativas de produtores.

Para o deputado, a questão apresenta uma abordagem favorável ao MST sem contextualizar críticas ao movimento.

Além da anulação, Rodolfo solicita a abertura de um procedimento administrativo para investigar as etapas de elaboração, revisão e validação da questão, bem como eventuais responsabilidades. O pedido também propõe a revisão de itens do Banco Nacional de Itens relacionados a movimentos sociais, reforma agrária e conflitos fundiários. “O Enem é pago pelo contribuinte e decide o futuro de milhões de jovens. O exame não pode servir de palanque para movimentos alinhados ao governo de turno”, afirmou o parlamentar na justificativa.

O primeiro dia do Enem 2026 foi realizado no domingo (8), com 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. O segundo dia de provas está marcado para domingo (15), com questões de Matemática e Ciências da Natureza.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá