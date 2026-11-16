Correio Braziliense

Reaplicação do Enem - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 que tiveram a aplicação das provas prejudicada podem solicitar a reaplicação a partir desta segunda-feira (16). O prazo termina na sexta-feira (20), e o pedido deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante. As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.

O direito à reaplicação é destinado aos candidatos afetados por problemas logísticos, como falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade, desastres naturais que danifiquem os locais de prova e falhas nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado aos participantes.

Também podem solicitar uma nova aplicação os inscritos acometidos por doenças infectocontagiosas previstas no edital, entre elas covid-19, influenza, sarampo, rubéola, tuberculose, meningite e varicela (catapora). Nesses casos, é necessário apresentar documentação comprobatória com data que abranja o dia da prova.

Os pedidos serão avaliados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A ocorrência de chuva, isoladamente, não garante o direito à reaplicação. É necessário comprovar que o evento climático comprometeu efetivamente a realização do exame.

Aplicação

O Enem 2026 foi aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, os candidatos responderam às questões de linguagens e ciências humanas, além de produzirem uma redação sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.

No segundo dia, foram aplicadas 90 questões objetivas, divididas igualmente entre matemática e ciências da natureza.

Números

A edição de 2026 registrou 5,05 milhões de inscrições confirmadas, crescimento de 42,4% em relação a 2022. O índice de participação dos concluintes do ensino médio da rede pública também aumentou, passando de 53,8%, em 2025, para 65%, neste ano.





Anote

Solicitação de reaplicação: de 16 a 20 de novembro

de 16 a 20 de novembro Onde solicitar: Página do Participante do Enem

Datas da reaplicação: 15 e 16 de dezembro

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá